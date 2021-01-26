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疫情紓困案喬不攏 義國總理提辭呈

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
義大利總理孔蒂（右）近日恐將下台，這讓已經在疫情中水深火熱的義大利將再捲入政治動盪。（Photo by GovernoItalianoon Wikimedia under CC 4.0）
義大利總理孔蒂（右）近日恐將下台，這讓已經在疫情中水深火熱的義大利將再捲入政治動盪。（Photo by GovernoItalianoon Wikimedia under CC 4.0）

義大利政府始終難逃短命的宿命！義大利總理孔蒂近日因為抗疫不力，加上前總理政黨對目前的疫情紓困款使用不滿，威脅離開內閣，也讓他腹背受敵決定辭職。這已是義大利自2戰後的第66屆政府，目前疫情已經造成義大利至少85000人死亡，如果無法儘快找到新總理組閣、重新大選，極右派恐將在義大利再度崛起。

內閣意見分歧

根據《政客雜誌》報導，孔蒂25日宣布他將辭職，由於加入他內閣運作的前總理倫齊的政黨宣布退出內閣，使他必須面對國會的信任投票，雖然最終以些微差距獲勝，但在倫齊的政黨退出後，他也找不到其他願意遞補的政黨組閣，因此宣布辭職，稍晚也會將辭職文件交給總統馬達雷拉。

不過一般預料馬達雷拉會授權給孔蒂，再給他延長一段時間進行組閣，目前內閣主要兩大政黨5星運動、民主黨都對孔蒂表達支持，希望能在疫情國難當頭之際，為了民眾安心，建立親近歐盟的政府。但極右派的北方聯盟黨魁薩爾維尼堅持要重新大選，並批評孔蒂領導抗疫無方、應該下台。

去年4月在德、法主導下，歐盟啟動新冠紓困基金，其中義大利因為疫情嚴重分到7500億歐元，孔蒂這次要通過的是2090億歐元的紓困方案，但遭到倫齊的反對，他退出內閣並要求孔蒂妥協。

重新大選極右恐崛起

《英國廣播公司》提到，身為技術官僚的孔蒂曾歷經過2次不同的組閣。他在2018年上台時是先與民粹主義政黨（偏左）的5星運動與極右民粹主義北方聯盟共同組閣，後來在2019年，北方聯盟退出內閣，5星運動改與中間偏左的民主黨以及數個小黨聯合組閣。

《英廣》分析，義大利長期處於政治動盪的狀態，孔蒂已經是義國自2戰以後第29位總理、第66屆政府，而如今義大利新冠肺炎確診至少247萬人、85000人死亡，是歐洲疫情第4嚴重的國家，加上民眾不滿政府抗疫，極右派聲勢再起，對義大利而言正遭受疫情與政治風暴的雙重夾擊。

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義大利 內閣 疫情

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