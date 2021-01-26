李在鎔案 青瓦臺可能特赦

南韓三星電子副會長、實質領導人李在鎔因涉嫌行賄遭判兩年半徒刑，李在鎔辯護律師及檢方25日都決定不再上訴，檢方表示，已達成查明前總統朴槿惠閨密干政案真相的目標，沒有上訴理由，加重三星電子陷入領導真空的憂慮。

首爾高等法院18日宣判重審結果，認定李在鎔以86.8億韓元（新台幣2.2億元）公司資金，向朴槿惠及崔順實行賄，判處兩年半徒刑。李在鎔提出上訴的最後期限為本月25日，他的辯護律師在上午宣布不再上訴，「虛心接受」判決結果。檢方經討論後，也在下午決定不上訴。

韓聯社報導，檢方表示，兩年六個月徒刑與認定犯罪事實相比，雖較輕微，但不足以構成上訴事由，也無其他適當上訴理由，因此做出不上訴決定。檢方原本尋求法官判李在鎔九年刑期。檢方也表示，此案相關事件調查已結束，已達成查明因民間人士而起的干政案真相目標。

在李在鎔辯護律師與檢方都決定不上訴的情況下，對李在鎔的判決將在25日午夜12時生效。扣除李在鎔先前遭羈押時間，剩約一年半刑期，李在鎔將在明年7月出獄，除非他獲得特赦或減刑。

若李在鎔服滿三分之二刑期，就符合假釋出獄的資格，且李在鎔決定不上訴，提高他獲得特赦的可能性。外界焦點已轉移至青瓦臺是否要特赦李在鎔。

青瓦臺已宣布計劃發布特赦，名單尚未公布，而李在鎔案必須全案定讞，他才能獲得特赦。

儘管三星電子的日常營運都是由各部門執行長負責，但若李在鎔入獄，可能導致重大投資決策或長期策略行動停擺、或增添複雜度，特別是在當前全球鬧晶片荒、半導體產業競爭加劇、美國總統拜登剛上台的關鍵時刻，且三星正準備投資逾100億美元擴增德州奧斯汀晶圓廠，並打算斥資170億美元在美國蓋新晶片廠。

南韓全國經濟人聯合會、南韓經營者總協會、南韓貿易協會等工商團體已陸續表示，以三星在南韓整體經濟所占的比重、以及在全球企業界的地位，這次判決對三星營運造成的衝擊可能超越個別企業，擴及整體南韓經濟。

李在鎔在2017年因涉嫌行賄遭起訴，一審判處五年徒刑，二審法院改判兩年半徒刑、緩刑四年，但被最高法院發回更審，此案經過四年，終於塵埃落定。