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公衛不佳、氣旋打擊 莫三比克陷危機

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
除了自然災害打擊以外，莫三比克無法推出優秀的醫療公衛系統、難以迅速重建家園，都是讓民生問題持續擴大的緣故。(photo via picryl,under CC licensed)
除了自然災害打擊以外，莫三比克無法推出優秀的醫療公衛系統、難以迅速重建家園，都是讓民生問題持續擴大的緣故。(photo via picryl,under CC licensed)

印度洋出現熱帶氣旋打擊鄰近國家的新聞，幾乎年年都有，印度洋非洲國家莫三比克近年來頻傳重大災害，19年遭受史上最強的氣旋伊代與肯尼斯接連重創，本月24日又遭埃洛伊斯氣旋侵襲港口城市貝拉，造成數十萬人流離失所。聯合國警告，莫三比克除了天災之外，該國的公衛系統與基礎醫療建設糟糕，更是主因。

19年出現的史上最強氣旋帶來的災害讓印度洋鄰近國家損失慘重，當時氣旋伊代與肯尼斯在春季接踵而至，造成非洲東南岸三國（莫三比克、馬拉威、辛巴威）超過150萬人民流離失所，而當時首當其衝的莫三比克港口城市貝拉，如今貝拉城又遇上氣旋。

根據《BBC新聞網》報導，氣旋埃洛伊斯24日重創貝拉城，風速高達每小時160公里，目前初估有數十萬人受影響，當地多數的民生建築與電力等基礎建設都遭毀。外媒提到，貝拉城還沒從伊代與肯尼斯的災害完全恢復過來，本次受災是傷口灑鹽，該城淹水難退，重建恢復難度極高。

印度洋鄰近受到氣旋影響是地理上不可避免的原因（舉之莫三比克近30年就遭遇近50次大型氣旋打擊），但外媒認為，像莫三比克的民生問題不能以自然災害，一言以蔽之。

據《美國之音》報導，聯合國此前就警告過，莫三比克的兒童屬於高危險群、是全球慘烈國家之一，他們遇到的危險來源除了自然災害的氣旋以外，傳染病、洪水、營養不良都是問題，死亡率是其他國家同齡的10倍以上。

基金會發言人梅爾卡多表示，嚴重營養不良與腹瀉、霍亂都是相伴而生的問題，甚至造成的傷亡還比自然災害更高，這也是源自於該國基礎建設與公衛醫療系統糟糕，莫國當局無法在災害打擊後迅速重建恢復，就會呈現惡性循環，讓流離失所的人民（尤其是抵抗力更低的幼童）陷入後續併發的危險中。

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