中印談判再陷僵局 美國可能扮演的角色

(德國之聲中文網) 《印度斯坦時報》和《印度時報》報導，中印軍方高層周日(1月24日)舉行了又一輪軍事會談，但雙方在拉達克東部的緊張局勢和對峙仍持續。

根據新聞內容，印度一直推動在所有熱點地區全面脫離接觸，並恢復2020年4月初的原狀，而中方則希望印軍首先撤回部署在班公湖南岸戰略高地的部隊。

報導提到，印度空軍首席空軍元帥巴達裡雅 (RKS Bhadauria)23日表示，「印度已經准備好與中國在拉達克東部戰區的侵略相抗衡，如果他們（中國）能變得咄咄逼人，我們也會變得咄咄逼人。我們已經做好了充分的准備。」

印媒提到，印方派出14兵團中將梅農 (PGK Menon)和中國南疆軍區少將劉林舉行第九輪軍事會談，雙方周日上午11點在地點在中印邊境的丘舒爾-摩爾多 (Chushul-Moldo)軍事要塞中國側會面，會議一直持續到周一凌晨2點半。

一位消息人士告訴《印度時報》：「由於雙方的立場都很強硬，現階段不太可能取得任何實際突破。兩國代表團現在將上報各自的政治高層，就會談中交換的建議和反建議尋求進一步的指示。」

據《印度斯坦時報》此前報導，專家表示，由於雙方在脫離條件上存在嚴重分歧，談判陷入僵局。報導提到，解放軍已將至少1萬名士兵從縱深地區調回後方陣地，但其前線部署仍未改變。

印度陸軍總司令納拉瓦內 (Manoj Mukund Naravane)1月12日說，印度不應過分解讀中國軍隊從青藏高原縱深地區撤軍，因為雙方在摩擦點完全沒有減兵。他也說，印度已經做好了在拉達克長期堅守的一切准備。

印度的「平衡戰略」

德國之聲訪問中國社科院亞太與全球戰略研究所副研究員劉小雪，請她就中印當前局勢和美國的角色進行分析。

相較於印度的大量報導，她首先表示，相關新聞在中國限制比較嚴，但官媒強調中國部隊在邊境有萬全准備。

她說：「無論是後勤保障還是武器性能都大有改善......雙方都在威懾吧，印方也提出他們在不斷地修路，改進了邊防通道什麼的。」

而在當前的中印邊境對峙下，美國提出印太戰略以印度制衡中國，劉小雪則認為沒有什麼新意。她表示，奧巴馬時期就提過印太戰略 ，但除了四方軍演之外，沒有更多的行動。她說：「包括以前提出印太周邊的基礎建設......但是最後也不了了之，因為沒有經費。」

她認為，印太戰略中提到要用印度來抗衡中國「不是很現實」，特別是在國防方面，中國的軍費開支相對印度來說規模比較大。

劉小雪分析，如果中印陷入軍備競賽對印度發展很不利，因為「中國財政收入正增長，赤字規模在可控範圍內」，但印度財政赤字「很難控制」， 如果再加上軍費的高開支，還有基礎建設的壓力，會讓印度感到很困難。

針對美國新政府上任，並設立印太協調官一職，劉小雪說，她相信拜登政府不會像特朗普政府這樣咄咄逼人。她說：「拜登好歹屬於建制派的，會主動或被動受到各種力量制衡，相對來說，政策不會像特朗普那樣，東榔頭西棒槌的，不可預測。」

劉小雪說，印度從冷戰開始就一直是在走「平衡戰略」，從當時的美蘇到現在的美中都是如此，但是「有些問題它是反對協調的，像是克什米爾問題上，因為他對巴基斯坦有絕對優勢」。她認為，對於美國設立的印太協調官，印度一方面是警惕，另一方面也希望有一個外部力量來協助抗衡中國。

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