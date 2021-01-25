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英國脫歐她欲獨立 蘇格蘭公投聲浪再起

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

英國脫歐麻煩還沒完，蘇格蘭蠢蠢欲動想獨立！蘇格蘭首席部長施特金24日表示，如果她在今年5月的蘇格蘭議會大選獲得議會多數席次，她將再次發動蘇格蘭獨立公投。過去蘇格蘭也曾於2014年進行獨立公投，但當時在英國政府保證留在歐盟下，以反對55%比贊成45%失敗，如今蘇獨的聲浪隨著正式脫歐再起。

蘇格蘭不願脫歐

根據《半島電視台》報導，施特金表示如果她所屬的蘇格蘭民族黨在5月的蘇格蘭議會大選獲得過半數的席次的話，她將會再次發起蘇格蘭獨立公投，即使英國首相強森先前揚言，蘇格蘭獨立公投在1個世紀內只能舉辦1次，但施特金仍堅持要經過法律程序發動公投。

《衛報》提到，她也直批強森害怕民主，而且現在民意也希望蘇格蘭從大英聯邦中獨立，不過強森也表明，將會拒絕任何有關於蘇獨公投的要求。根據英國泰晤士報民調，至少50%的蘇格蘭選民希望在未來5年內重新公投、49%民眾希望蘇格蘭獨立，不過也有44%選民不希望蘇格蘭獨立。

獨立公投難成功

而當初歐盟也威脅蘇格蘭，除非留在英國，否則如果獨立成功，歐盟也不會讓蘇格蘭加入，當時的英國政府也向蘇格蘭保證會留在歐盟，這也讓當初的獨立公投被55%的民意反對。在後來在2016年的英國脫歐公投中，蘇格蘭多數選民也希望留在歐盟，但最後脫歐方還是以些微差距獲勝。

隨著英國在去年12月31日正式脫離歐盟，蘇格蘭獨立公投的聲浪再次引發。過去不乏有境內想脫離母國獨立的公投，如加拿大魁北克省曾想脫離加拿大獨立，但並沒有通過；西班牙的加泰隆尼亞也想脫離西班牙獨立，2017年雖有92%民眾支持，但投票率僅43%，西班牙政府隨後也接管加泰隆尼亞。

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