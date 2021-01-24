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5千人居家隔離鬧恐慌1922被打爆 桃衛生局專線也狂響

有多少香港人在德國申請庇護？

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）迄今在德國獲得政治庇護的香港人寥寥無幾。"德國編輯部網絡"（RND）援引德國聯邦議院對自民黨（FDP）議員延森（Gyde Jensen）提出的一項問詢做出的答復，自2017年以來，有6名香港人在德國提交了政治庇護申請。而截至去年10月中，僅有兩人的的申請被批准，獲得避難身份。

延森表示，德國政府必須致力於讓歐洲接收更多來自香港的流亡人士。他說："過去3年裡只有6名香港公民在德國申請庇護。在這方面（我們）應該有更多作為。"

這位自民黨議員呼籲政府，依據國際法來調整其對華政策。"中國在香港破壞了國際法，而這還只是第一步。中國對維吾爾人等少數族群的迫害越來越強力、嚴酷"，延森說，這必須帶來經濟政策上的後果："在過去數月這些新的發展之後，歐盟同中國簽署投資協議，時機完全不恰當。如果這一投資協議沒有任何涉及人權的具體承諾就過關，那中國就贏了。"

2018年德國曾批准給與兩名香港人政治庇護。這二人是參與了2016年"旺角騷亂"後受控暴動罪和煽惑非法集結罪的黃台仰和李東升。 2017年11月在保釋期間，他們獲法庭批准離港出席活動後，經台灣前往德國。此後，兩人受到香港警方通緝。在人權組織的協助下，兩人在德國申請政治庇護，均獲得批准。 黃台仰後來還對媒體稱，審查難民資格的過程中，中國政府曾試圖阻止。

2020年10月德國之聲曾報道，一名因參加反修例運動而被控暴動罪的香港中文大學女生在德國申請庇護獲准。她在警署保釋期間選擇放棄未完成的學位課程，離開香港到德國尋求庇護。去年10月，這名女學生的庇護申請獲批。

周一（1月25日），生活在德國的香港民主派活動人士鄺頌晴將向德國聯邦議院遞交一份請願，要求德國對中國方面的責任人士實施制裁。

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