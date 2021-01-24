俄羅斯反對派領袖納瓦尼 背後有個默默付出的女人

星期天晚間，莫斯科謝列梅捷沃機場。這可能是這對夫妻在很長一段時間裡，最後幾分鐘的相處時光。剛從德國返回俄羅斯的反對派政治家納瓦尼在被警方逮捕前，擁抱了妻子尤莉雅。無數相機鏡頭捕捉到尤莉雅親吻納瓦尼，接著以手背細心擦拭丈夫臉頰並輕聲說「再見」的畫面。隨後她拉上口罩轉身離開。兩人的神態都很淡定，幾乎可說是對這樣的場面駕輕就熟。

尤莉雅· 納瓦尼（Julia Nawalnaja）深知與丈夫阿列克謝分別是什麼滋味。這名反對派領袖過去曾被逮捕無數次。雖然迄今納瓦尼未曾被長時間關押，但許多跡象顯示，這一次情況可能有所不同。俄羅斯執法機關正試圖將納瓦尼此前被判處的緩刑改為三年半監禁。此外，有關當局還對他提起了新的刑事訴訟，罪名是涉嫌挪用反腐敗基金會的捐款。與此同時，俄羅斯當局無意調查納瓦尼此前遭諾維喬克（Nowitschok）化學神經毒劑毒害一事。該案被認為是俄羅斯聯邦安全局（FSB）以及總統普京的手筆，克裡姆林宮則駁斥了相關指控。

尤莉雅的公開信拯救了丈夫？

尤莉雅周一在Instagram上寫道：「沒有什麼是我們做不到的。一切都會好起來的。」2020年8月20日，當納瓦尼在西伯利亞遭到毒害性命垂危時，尤莉雅也曾經發表過一模一樣的文字。去年12月，俄羅斯《新報》（Nowaja gaseta）將尤莉雅選為「年度女英雄」，以表彰她為挽救丈夫性命所作的努力。

最令人印象深刻的是納瓦尼陷入昏迷後，她在西伯利亞鄂木斯克市醫院所表現出的堅強姿態，還有她寫給普京的公開信。尤莉雅在信中以平直的語氣（沒有加上任何敬稱），要求俄羅斯總統普京允許其重病的丈夫前往德國治療。當時俄羅斯醫生對此表達了反對意見。《新報》對尤莉雅「冷靜理智的姿態」表達贊賞。普京後來曾表示，他在收到信後確實做出了相關指示。

尤莉雅陪伴失去意識的丈夫飛往柏林，在夏裡特醫院接受治療。在納瓦爾尼的病情好轉後，他在Instagram上對妻子示愛，描述了妻子如何無微不至地照顧，為他的康復貢獻良多。他也向妻子送上20年結婚紀念日遲來的祝賀，最後寫道：「尤莉雅，你拯救了我。」

共同的理想與抱負

在被投毒後首次接受俄羅斯媒體的訪問時，納瓦爾尼毫無意外地是與妻子一同亮相。他接受了俄羅斯知名記者尤裡· 杜德（Juri Dud）兩個多小時的訪談。杜德在YouTube上擁有數百萬觀眾，其中以俄羅斯年輕人為主。納瓦爾尼及尤莉雅在訪談中透露他們將會返回俄羅斯。尤莉雅表示：「我無所畏懼。」

在該次訪問中，兩人表現得就像一支團隊。在此之前，尤莉雅一直是這名俄羅斯最知名反對派領袖背後默默付出的女人。但近年來人們在社交媒體上越來越常看見她的身影。納瓦爾尼多次在網上公開與妻兒的合照--包括在家中、在莫斯科散步以及在德國復健的照片。納瓦爾尼似乎想塑造與普京截然不同的形象，後者竭盡所能讓家人遠離公眾視野。

尤莉雅在莫斯科出生長大，曾在知名大學學習外貿。她在一次度假期間結識了納瓦尼，兩人婚後育有一雙兒女。已成年的女兒目前在美國讀書，兒子則還在上中學。在接受杜德訪問時尤莉雅曾提到，丈夫對反腐敗工作的投入令她感到觸動。

宛如「十二月黨人妻子」

俄羅斯人會形容像尤莉雅這樣的女性是「十二月黨人妻子」。十二月黨人指的是19世紀初多為貴族組成的革命活動人士，因試圖發動革命推翻沙皇失敗而被流放西伯利亞，他們的妻子自願陪伴丈夫前往苦寒之地。此外，俄羅斯《新報》也將尤莉雅與前蘇聯共產黨總書記戈爾巴喬夫的妻子賴莎· 戈爾巴喬娃（Raissa Gorbatschowa ）作比較。賴莎以蘇聯第一夫人身份走向公眾，打破了蘇聯過去第一夫人不公開露面的規矩。

此外，尤莉雅近期也經常被與白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Swetlana Tichanowskaja）相提並論。若納瓦爾尼最終入獄，而尤莉雅決定投身政治，她與季哈諾夫斯卡婭的際遇將更為相似。今年秋天，俄羅斯將選出新一屆議會。

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