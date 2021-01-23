倒數半年！東京奧運「停辦論」 衝擊菅義偉政權

日本政府在1月8日後，對東京為主的11都府縣再度發布緊急事態宣言，目前暫定到2月7日。不過日本的感染狀況仍然不見停歇，東京在2020年的最後一天正式突破單日千人確診後，至今每天確診數字都是千人起跳。包括執政的自民黨在內，已經有內部人士悲觀預測，緊急事態的延長已是不可避免。

緊急事態一但出現延長，勢必將影響到東京奧運接下來的一連串日程。有自民黨某派系政治領袖跟日本《時事新聞》透露：「如果停辦的話對政權來講一定是很大打擊。當初本來就是要借由舉辦奧運來宣布戰勝新型冠狀病毒的決心，未來政治責任也會被追究」。

不言放棄

本周五（1月22日），日本政府和該國奧委會駁斥了有關日本政府已私下決定取消東京奧運的報導，表示正在按計劃推進準備工作。英國《泰晤士報》此前報導稱，日本政府已準備放棄主辦今年東京奧運。

日本奧委會主席山下泰裕(Yasuhiro Yamashita)對路透社表示，「我們正在詳細計劃如何辦一次安全的奧運會，並與國際奧委會和世衛組織密切合作。」但他補充說，最終的決定將由政府做出。

此前一天，國際奧委會（IOC）主席托馬斯．巴赫也否定了東京奧運會取消或再次延期的可能性。巴赫21日接受共同社採訪表示：「目前沒有任何理由可以認為奧運會無法在7月開幕。因此沒有B計劃（備選方案）」。

日本首相菅義偉早先曾說：「東京奧運的成功舉辦，也是代表著人類能夠成功戰勝病毒的明確證據。」，並以此表示明確舉辦的決心。然而新型冠狀病毒隨後就在英國與南非出現突變種，日本也在2020年底正式出現突變種的確診者，在20日前，已經累計達到47位突變種病毒確診。

有其他日本媒體悲觀認為，如果突變病毒的疫情無法控制，緊急事態宣言恐怕要延長到日本黃金周假期以後（約5月初）。但這樣一來，東京奧運的準備勢必來不及，2020年的東京奧運延期，正是在該年3月24日宣布，也因此，各界認為2021年的春天，將是日本政府決定奧運是否續辦的關鍵時刻。

民調引發信任危機

同時，菅義偉政權的民調也在近來因為疫情控制不見起色而逐漸消退，《朝日新聞》調查的支持率數字為39%、《每日新聞》更滑落到只有33%。跟2020年9月上任時動輒超過7成的數字相比，已經過了蜜月期。

其中，不少民調針對「如何看待奧運舉辦」一事提問，共同通信社的調查中出現80%數字顯示「應該停辦或再延期」、日本NHK也調查出78%「應該停辦或再延期」外，「應該舉辦」則降到只有16%，民意調查幾乎都是一面倒認為不可能舉辦。此舉也讓日本政府高官匿名接受訪問時感嘆「怎麼國民期待如此之低呢？」。

在2020年宣布延期後，為了在防範疫情下準備奧運，日本政府又多次編列預算，期望2021年能呈現「健康且安全」的奧運大會。政府就新型冠狀病毒的對策上，一年來不斷召開許多調整會議，從運動選手入國後的疫調管理、還有會場的感染預防措施等，都做了一系列通盤檢討。

日本媒體解讀，菅義偉明顯地迫切需要以東京奧運的成功舉辦，當作日本與世界經濟再度重生的契機。因此日本政府當初也由菅義偉率先宣布放鬆外國人進入日本的商務簽限制，其中中韓台等11國入境甚至不用檢附CPR核酸檢測，也是為了要逐漸回復世界各國對於日本旅遊的信心，好逐漸迎接奧運。

國境檢疫發生影響

然而，日本雖然這幾個月不斷放寬外國人來日本的限制，確診人數卻不斷攀升，就有專家質疑國境檢疫太鬆懈是主因。東京醫科大學教授、旅遊疾病傳染專門的濱田篤郎就指稱：「國境檢疫有其界限，旅客入國後的病毒監視系統應該更強化。沒有緊急事態宣言的地區也應該全數強化各種檢查」。

為了要給外國旅客舒適印象，日本並沒有強制性要求旅客來日本一定要在某處隔離不能出入，相反地也給予彈性，可以讓旅客出來買東西或是散步。同時也逐漸恢復一些奧運資格選拔賽，邀請俄羅斯、中國等國選手參賽，然而這樣的方式終究有其漏洞，日本體操國手，奪牌希望濃厚的內村航平，後來就在選拔賽途中染疫，忍痛棄權。

為此，日本政府現在加緊疫苗的購買，在20日確認與美商輝瑞（Pfizer）購買7200萬劑量，預計從2月下旬開始依照老年人、慢性病患者等分批施打，政府希望能在奧運舉辦前盡可能施打最多劑量疫苗，菅義偉日前也表示：「如果我們好好的面對疫情，國民的氛圍也會有所改變」，對疫苗施打多了分期待。

只是，現在疫苗接種時間點還是以歐美國家為主，如果要舉辦奧運，未來開發中國家是否能夠得到有效的疫苗供給與施打機會將是關鍵。萬一國際奧委會要求參賽選手一律施打疫苗方可比賽，可能會出現選手考量身體因素拒絕接種，或是各國施打的疫苗不一，是否能夠給予參賽選手全員有公平條件接種，將受到注目。

美國態度將成關鍵？

最後，東京奧運能夠成功舉辦與否，可能也要端看美國的狀況。美國在20日新總統拜登就職後，將先強化美國全國的疫苗施打。拜登就職這天，美國確診人數已經逼近2500萬、死者突破40萬，一旦美國因為疫情宣布無法派遣選手團，無疑象征這個世界數一數二的奪牌大國將讓東京奧運失去許多焦點。

一位日本首相官邸周邊人士也對《時事通信》私下表示：「能否舉辦奧運，還是真的要看美國狀況，如果美國運動選手都無法參加，對整體的贊助營收都有很大影響」。美國支付相當高額的電視轉播權利金、也有不少運動品牌投入其中，一旦無法參賽，損失金額是難以估計的天價。

包含日本廣告大企業電通公司，在20日也傳出准備賣出位於東京都港區的摩天大樓總部。不少新聞臆測，電通已經意識到可能2021年的東京奧運也無法舉辦，在失去大量廣告收入下，將面臨大量裁員與縮編的情形，因此先做出因應。電通這個廣告大公司弱是率先搖旗，外來勢必發生骨牌效應。

3月25日起，東京奧運的聖火傳遞將從福島縣開始，2020年的聖火傳遞在開始之前就先決定延期一年。2021年的聖火傳遞，前提就是在3月底前緊急事態宣言是否能順利解除，再來就是成功緩和住疫情。這兩個條件無法成立的話，東京奧運的命運將前途多舛，「停辦論」可能將不再是臆測，而成為沖擊菅義偉政權的事實。

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