疫苗外交：中國慢半拍 印度手筆大

巴基斯坦外長庫雷西（ Qureshi ）在推特上宣布，中國將向該國捐贈50萬劑新冠疫苗，巴基斯坦對此表示非常感謝。 庫雷西先前曾向記者透露，中國許諾到1月底免費向巴基斯坦運送首批50萬劑疫苗。他說，到2月底，北京方面還將向巴基斯坦提供100萬劑疫苗，該國已經批准中國國藥集團(Sinopharm)新冠疫苗的緊急使用。據法新社報道，巴基斯坦自去年2月首次檢測出新冠病毒感染病例以來，共記錄累計感染病例52萬7146例，新冠死亡超過1.1萬例。

先前，菲律賓、柬埔寨和緬甸也都表示將獲得中國捐贈的疫苗。上周，中國外長王毅在出訪時承諾，中國將向緬甸無償提供30萬劑新冠病毒疫苗。他還宣布將捐給菲律賓50萬劑疫苗。

挑戰中國

不過，在緬甸、馬爾代夫、不丹、孟加拉、尼泊爾等國，印度現在已經搶先一步捐贈疫苗，而且手筆更大。印度的這一舉動在該地區獲得贊譽，也給中國在那裡的主導地位帶來挑戰。作為一帶一路的一部分，中國這些年來在斯裡蘭卡、尼泊爾和馬爾代夫等國大量投資，修建港口、道路、發電站等等。但外交人士認為，這些強烈依賴旅游業的國家對疫苗有著迫切需要，因而讓莫迪政府獲得了重返該地區的機會。

本周五（1月22日），緬甸從印度獲得150萬劑新冠疫苗，可供75萬人接種。印度駐緬甸大使索拉卜·庫瑪（Saurabh Kumar）在仰光機場迎接疫苗抵達時向記者表示：這是印度送給緬甸的禮物。”緬甸計劃首先給醫務人員接種，之後給老人接種。緬甸共有11萬多名醫務人員。據法新社報道，緬甸累計有13萬6000新冠病例，有3000多人死亡。

除了緬甸外，印度血清研究所生產的疫苗也已運抵馬爾代夫、不丹、孟加拉和尼泊爾。印度是世界上最大的仿制藥生產國，參與生產由牛津大學和阿斯利康聯合開發的新冠疫苗的印度血清研究所則是世界最大疫苗生產商。

尼泊爾衛生和人口部長裡達耶什·特裡帕蒂（Hridayesh Tripathi）表示，“印度政府展示出免費提供疫苗的良好意願。這是以人為本，因為公眾是新冠病毒的最大受害者。”

雖然和尼泊爾有領土糾紛，但印度更擔心中國在這個喜馬拉雅小國繼續擴大政治和經濟影響力。中國已承諾為尼泊爾提供疫苗，不過，尼泊爾尚未批准中國國藥集團的疫苗。尼泊爾藥品局發言人表示，在批准前，他們要求中國提供更多資料和信息。

孟加拉國原本也將免費獲得11萬劑中國科興生物公司開發的新冠病毒疫苗，但由於拒絕支付相關研發費用而“泡湯”。孟加拉國繼而向印度求助。本周四，該國無償獲得印度生產的200萬劑新冠疫苗。

據印度政府圈傳來的消息，印度計劃在今後三到四周內向鄰國提供1200萬到2000萬劑新冠疫苗。此外，印度還將幫助其中的一些國家訓練醫務人員，管理疫苗施放。

印度前駐多倫多總領事拉吉夫·巴蒂亞（Rajiv Bhatia：“）表示，印度將以行動證明“鄰國優先”政策的有效性。他說：”這展示了我們在科學與藥學領域的力量，這是我們的光輝時刻。“

樂然／凝煉（路透社、法新社等）

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