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後脫歐時代 數百萬歐盟公民選擇留居英國

德國之聲 / 德國之聲

英國內政部批准了近440萬歐盟公民的居留申請，3.4萬人則被拒絕。在英國於2020年底正式退出歐州內部共同市場後，雙邊的人員流動自由被取消。歐盟公民再也無法在無居留許可的情況下在英國生活和工作。

僅提供電子版居留證

2020年12月31日前已居住在英國的歐盟國家、歐盟經濟區及瑞士公民可以在今年6月30日前提出居留申請。根據英國與歐盟達成的脫歐協議，上述歐盟公民應享有與此前相同的權利。

英國內政部負責未來邊界與移民事務國務秘書福斯特（Kevin Foster）對德新社表示，未來不會有紙質居留證。他也強調，沒有理由對電子居留證存在疑慮。"電子版的居留許可不會遺失，也不會被仿冒或盜竊。"福斯特進一步指出，目前紙本文件"非常不安全，很容易就遭到偽造"。

他表示，英國政府正與航空公司接洽，避免持有效居留許可的民眾因為護照上沒有戳印或無法提出紙本文件在飛往英國時受阻。

歐盟外交官身份爭議

與此同時，英國政府因拒絕授予歐盟駐倫敦代表外交官身份，與歐盟發生齟齬。英國有意按照對待國際組織代表的方式對待歐盟駐英國人員。如此一來，有別於一般國際慣例，未來歐盟代表將不會擁有主權國家代表的身份。而大使的外交級別將決定其會受邀參與哪些活動或被安排在什麼位置。

在外交領域中，此類禮賓問題具有重要意義。歐盟外交人員的身份"降級"，可以被解讀為對歐盟的輕視。歐盟對外事務部因此對於英國的做法表示無法認同。歐盟指出，其外交人員在全球143個國家中"毫無例外"被賦予主權國家外交官的身份。

張筠青/凝煉（路透社、德新社、法新社、gov.uk）

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本文章由德國之聲授權提供】

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