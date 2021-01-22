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亞裔女藏英海軍基地寢室衣櫃達2周 小報疑「中國使美人計」

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
英國桑莫塞特的伊奧維頓皇家海軍航空站，太陽報21日頭版頭條踢爆一名飛機技師將疑似中國間諜的亞裔女子秘密帶進海軍基地，還把人藏進寢室衣櫃長達2周時間。畫面翻攝：The Sun
英國桑莫塞特的伊奧維頓皇家海軍航空站，太陽報21日頭版頭條踢爆一名飛機技師將疑似中國間諜的亞裔女子秘密帶進海軍基地，還把人藏進寢室衣櫃長達2周時間。畫面翻攝：The Sun

英國太陽報21日頭版頭條踢爆，一名被戀情衝昏頭的飛機技師將疑似中國間諜的女子秘密帶進海軍基地，更把人藏進寢室衣櫃長達2周時間，直到同袍受不了異味提出檢舉，才讓整起事件曝光。

此事發生在桑莫塞特（Somerset）的伊奧維頓皇家海軍航空站（RNAS Yeovilton），當地是精銳的突擊直升機部隊（Commando Helicopter Force）基地，駐有梅林式與野貓式直升機，部分軍力據報下半年將隨伊莉莎白女王號航空母艦前往南海。

報導指涉案技師在寢室門掛出「請勿打擾，會自行清潔管理」牌子，但同袍受不了房內傳出的氣味，接獲檢舉的一隊士官破門而入，發現一名半裸女子畏畏縮縮地藏在技師的連身服後。據指該女子不是中國公民，而是岀生於遠東的亞裔荷蘭公民，被武裝警察送出基地後，就立即飛離英國。

皇家海軍消息人士指涉案飛機技師接受偵訊時表示，女子不是中國間諜，也真是他的女友，兩人在2019年首度碰面，稱她原定跨年後回到荷蘭的家中，行程卻因新冠疫情受阻，等他過完2020年耶誕節假期後，就把她藏進後車廂、秘密帶進基地營區，「他覺得他能帶她到基地，把她藏在自己寢室，但根本無法成功」。

目前不清楚女子去過基地的什麼地方，但涉案技師同袍擔心她可能成功使出美人計，取得軍事行動的機密。這位技師現在遭到嘲笑與圍攻，可能因嚴重破壞安全而受到嚴懲或入獄。

太陽報曾報導議員與相關專家擔心北京很有可能派特工用「錢與性」偷取機密，消息人士則稱全案裡裡外外都像是美人計，皇家海軍首長承擔不起任何風險。海軍消息人士則指，「她是未經授權出現在國防部管轄區的外國國民，這是驚人的破口，想到她能拿到什麼就嚇死人了。我們正跟夥伴機構合作，對她進行全面的背景審查。」

海軍 直升機 間諜 荷蘭 英國

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