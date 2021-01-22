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澳擬強制新聞付費 谷歌撂狠話：切斷澳人搜尋服務

中央社 / 雪梨21日綜合外電報導
美國科技巨擘谷歌（Google）今天揚言，如果澳洲政府不修改強迫Google為新聞內容付費給媒體機構的法案，Google將切斷澳洲用戶使用搜尋引擎的服務。 路透社
美國科技巨擘谷歌（Google）今天揚言，如果澳洲政府不修改強迫Google為新聞內容付費給媒體機構的法案，Google將切斷澳洲用戶使用搜尋引擎的服務。 路透社

美國科技巨擘谷歌Google）今天揚言，如果澳洲政府不修改強迫Google為新聞內容付費給媒體機構的法案，Google將切斷澳洲用戶使用搜尋引擎的服務。

法新社報導，Google澳洲董事總經理席瓦（MelSilva）今天在參議院委員會上表示，最糟的情況就是目前的媒體法草案立法通過，將迫使Google切斷對澳洲民眾的搜尋服務。

席瓦說：「如果這個版本成為法律，我們別無選擇只能停止澳洲的Google搜尋服務。」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）強勢回應：「澳洲制定的規範就是你在澳州可以做的事。國會已經定案。」

「在澳洲可以遵守規定的人，我們非常歡迎，不過，我們不對威脅發表回應。」

一旦完成立法，這些科技巨頭依法必須付費給產製內容的媒體，像是媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下新聞集團（News Corp）、澳洲廣播公司（ABC）與特殊廣播服務公司（SBS）等。

不過像是臉書公司旗下Instagram與谷歌子公司Youtube等平台，澳洲政府已決定不受此法規範。

澳洲 Google 谷歌

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