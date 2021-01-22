支持香港民主 歐洲議會呼籲歐盟制裁中港官員

歐洲議會21日通過一項決議案警告，歐盟與中國簽訂投資協議的決定，已經讓歐盟在人權方面做出的承諾失去可信度。歐洲議會議員在布魯塞爾舉行的視頻會議中，以壓倒性的票數通過了這項決議。他們譴責中國政府對香港民主人士的打壓。

歐洲議會在決議案中寫道：「我們要求香港政府立即無條件釋放2021年前兩個星期在香港被捕的民主派代表和活動人士，以及所有之前被港警依《香港國安法》中的顛覆國家政權罪逮捕的人。」

歐洲議會也透過該決議案，呼籲對負責下令打壓香港民主派人士與運動人士的中國和香港官員進行制裁，其中明確指出香港特首林鄭月娥。由於中國與歐盟簽署的投資協議仍須由歐洲議會表決通過，所以歐洲議會成員提出的相關意見被視為非常重要。

有鑑於香港政府在本月初對香港民主派人士進行大抓捕，歐洲議會內對歐中投資協議的疑慮也迅速浮現。歐洲議會議員是否會批准該協議仍存在很大的不確定性，不過他們預計最快要到年底才會針對該協議進行投票。

歐洲議會的決議案指出，議員們感到遺憾的是，歐盟委員會與中國政府針對投資協議達成的政治決定，並未反映歐洲議會提出以投資談判作為維護香港高度自治的槓桿工具的要求。 決議案寫道：「歐盟急於跟中國簽署協議，卻不對正在中國多地發生的嚴重侵犯人權行為采取具體行動，這樣有可能損害歐盟作為全球人權行動者的信譽。」

除了被批評打壓香港高度自治與基本權利外，中國也被指責嚴重侵犯新疆維吾爾族的人權。21日通過的決議指出，歐洲議會將「仔細審查」歐中投資協議，並將在投票時將中國的人權狀況納入考量。

負責與中國政府針對投資協議進行談判的歐盟委員會曾表示，該協議有助於改善布魯塞爾和北京對待投資者的方式，並確保雙方的投資者都能在進入市場時，得到公平對待。歐盟委員會還說，中國同意透過簽署投資協議，更努力地批准國際勞工組織(ILO)針對強迫勞動制定的公約。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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