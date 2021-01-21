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國際組織並非國家 英不承認歐盟外交官

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

英國不承認歐盟地位？英國近日宣布，由於他們認定歐盟只是「國際組織」，因此無法享有一般國家外交官的特權，包括司法豁免以及免課稅等，由於英國脫歐，歐盟官員在英的地位該如何決定也是大問題，因此即使英國已於去年底脫歐完成，後續與歐盟仍有很多法律、貿易問題需要釐清。

英：歐盟並非國家

根據《英國廣播公司》報導，英國政府20日拒絕承認歐盟駐英國大使阿爾梅達的外交人員地位，由於在國際法上需要「國家」的外交官才能享有《維也納外交公約》賦予外交人員於駐在國的司法豁免、免稅及不得隨意搜查等特權，這也讓歐盟感到不滿，要求英國三思。

歐盟外交事務委員會高級專員巴瑞爾對此表達「嚴重關切」，由於世界上已有143個國家將歐盟駐外人員視為「國家」的外交官，如果是「國際組織」的駐外官員就無法享有完整的權利，雙方預計將會在25日的外交部長會議上討論相關議題。

這次會面也是英國自去年12月31日後，雙方官員的首度碰面。歐盟方面堅持，由於歐盟有發行歐元、獨立的司法系統以及立法權，因此它不是傳統的國際組織，英國應該像其他143個國家一樣，承認歐盟外交官「完整」外交人員的地位，否則他們的外交官在當地會很危險。

脫歐後還有好戲看

《路透社》提到，由於過去英國都在歐盟內，因此不會有相關問題，不過英國自2016年脫歐公投決定脫歐，到2020年底正式脫離，雙方在許多問題，如貿易障礙、軟硬邊界、漁權等問題都談了很久，在談判中止前不乏有「無協議脫歐」的呼聲頻傳，但雙方最後還是勉強達成協議。

《泰晤士報》提到，雙方的脫歐協議並沒有將所有問題通通談完，因此雙方官員後續碰面時，仍會針對雙方在彼此境內所享有待遇、肉魚類進出口貿易限制等問題持續交鋒，但目前歐盟打算全面延後談判，對英國首相強森施壓。

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歐盟 英國 脫歐

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