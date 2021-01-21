歐洲城市努力減排 每年可救五萬人

最近空氣汙染降低，每年可挽救數萬人性命。西班牙研究發現，隨著都市人口增加與衍生的交通污染問題，是造成民眾生病的主因之一。若各歐洲各國家能設法降低污染程度，至世界衛生組織（WHO）標準，每年可挽救5萬人不因骯髒空氣而喪失寶貴性命。

7百萬人死於空污

《衛報》報導，WHO估計，每年空氣汙染奪走超過700萬人性命，也是人類致病最主要的原因之一。該組織建議，空氣中PM2.5懸浮微粒每立方公尺不應超過10微克，二氧化氮標準則不應超過40μg/m3。

巴塞隆納全球健康研究院研究發現，如果降低PM2.5與二氧化氮至WHO規範的安全門檻，每年可避免51,213名歐洲人早死。研究人員紐文胡森表示，「結果證明許多城市對抗空污的努力仍不足，導致許多年輕的生命殞落。」

這次報告也指出，在歐洲的各個城市中，PM2.5超越WHO規範之上佔84%，暴露過高二氧化氮佔9%。

老舊車輛廢氣來源

據《彭博社》報導，研究人員霍姆科表示，二氧化氮主要來自車輛排放，老舊的柴油車排放量更甚於汽油車。在形成所謂的死亡負擔中，與車輛污染排放有關的二氧化氮，在歐洲南部與西部的高度擁擠的都市最為嚴重，西班牙馬德里因為二氧化氮造成的早死率則為全歐最高，義大利的布雷西亞死於PM2.5比率則是最多。

過去多項研究已指出，空氣汙染會提高心臟病、中風、氣喘、肺炎與肺癌的風險，研究人員甚至認為，暴露PM2.5也與提高新冠肺炎死亡率有關。

本次研究結果刊登在《刺胳針星球健康》期刊。

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