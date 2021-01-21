快訊

外傳有人出境泰國確診 指揮中心澄清：是在台境外移入案例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐洲城市努力減排 每年可救五萬人

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
歐洲大都市交通眾多，導致空氣汙染嚴重。(Photo by Stuart Mudieon Flick-erunder Creative Commons license)
歐洲大都市交通眾多，導致空氣汙染嚴重。(Photo by Stuart Mudieon Flick-erunder Creative Commons license)

最近空氣汙染降低，每年可挽救數萬人性命。西班牙研究發現，隨著都市人口增加與衍生的交通污染問題，是造成民眾生病的主因之一。若各歐洲各國家能設法降低污染程度，至世界衛生組織（WHO）標準，每年可挽救5萬人不因骯髒空氣而喪失寶貴性命。

7百萬人死於空污

《衛報》報導，WHO估計，每年空氣汙染奪走超過700萬人性命，也是人類致病最主要的原因之一。該組織建議，空氣中PM2.5懸浮微粒每立方公尺不應超過10微克，二氧化氮標準則不應超過40μg/m3。

巴塞隆納全球健康研究院研究發現，如果降低PM2.5與二氧化氮至WHO規範的安全門檻，每年可避免51,213名歐洲人早死。研究人員紐文胡森表示，「結果證明許多城市對抗空污的努力仍不足，導致許多年輕的生命殞落。」

這次報告也指出，在歐洲的各個城市中，PM2.5超越WHO規範之上佔84%，暴露過高二氧化氮佔9%。

老舊車輛廢氣來源

據《彭博社》報導，研究人員霍姆科表示，二氧化氮主要來自車輛排放，老舊的柴油車排放量更甚於汽油車。在形成所謂的死亡負擔中，與車輛污染排放有關的二氧化氮，在歐洲南部與西部的高度擁擠的都市最為嚴重，西班牙馬德里因為二氧化氮造成的早死率則為全歐最高，義大利的布雷西亞死於PM2.5比率則是最多。

過去多項研究已指出，空氣汙染會提高心臟病、中風、氣喘、肺炎與肺癌的風險，研究人員甚至認為，暴露PM2.5也與提高新冠肺炎死亡率有關。

本次研究結果刊登在《刺胳針星球健康》期刊。

【更多精采內容，詳見

PM2.5 WHO 空氣汙染

延伸閱讀

南台灣空污 鄭明典：衛星看PM2.5盼監測海面空氣

空污跨區抵換惹議 環保署今重申不納修法

台南藍天比例首度突破8成 PM2.5零紅害

新北PM2.5連3年下修 下一步看齊美國

相關新聞

金正恩分身自曝遭港警逮捕 疑因諷刺中共被盯上

以模仿北韓領導人金正恩出名的網紅「Howard X」，自曝之前遭香港警方拘捕且動機明顯「不單純」，質疑是因為他多次出言諷...

歐洲城市努力減排 每年可救五萬人

最近空氣汙染降低，每年可挽救數萬人性命。西班牙研究發現，隨著都市人口增加與衍生的交通污染問題，是造成民眾生病的主因之一。若各歐洲各國家能設法降低污染程度，至世界衛生組織（WHO）標準，每年可挽救5萬人不因骯髒空氣而喪失寶貴性命...

誰說第一夫人不能上班領薪？連白宮都叫她吉兒．拜登博士

對某些人來說，「第一夫人吉兒．拜登」和「第一夫人吉兒．拜登博士」這兩個稱呼，似乎沒有太大不同。但對吉兒來說，她保住了過去美國第一夫人夢寐以求但求不到的：在擔任第一夫人期間仍繼續原本的支薪工作。這是美國史上第一人。

驚險贏信任投票 義總理孔蒂續執政路難行

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）19日在國會參議院對其政府進行的不信任投票中，順利過關，保住總理地位，但他...

沒在怕！納瓦尼團隊製調查紀錄片 曝普亭宮殿邪惡內幕

俄羅斯反對派領袖納瓦尼17日返國後在機場被捕，目前被羈押在莫斯科郊外一處警察局拘留所內。納瓦尼團隊反貪腐基金會（FBK）...

斥資拍片救形象？港警最新宣傳片「守城」惹議

香港自反送中運動後，社會大眾對港警越發質疑，警隊和市民的關係和互信更跌至有史以來的新低點。為了挽救形象，香港警務處自去年8月籌畫一部名為「守城」的宣傳片、將於本周正式公布。不過部分港民認為此舉既浪費納稅人的錢，又企圖「洗白」當年元朗襲擊事件中港警的無能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。