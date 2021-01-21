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貓咪愛木天蓼是吸毒？日本大學研究團隊解密

中央社 / 東京21日綜合外電報導
許多人知道貓咪喜歡木天蓼，聞到氣味會出現恍神、在地上打滾等行為，戲稱為貓「吸毒」。但貓為何喜歡木天蓼，日本多個大學組成的研究團隊發現，可能是因木天蓼含有防蚊成分。圖／ingimage
許多人知道貓咪喜歡木天蓼，聞到氣味會出現恍神、在地上打滾等行為，戲稱為貓「吸毒」。但貓為何喜歡木天蓼，日本多個大學組成的研究團隊發現，可能是因木天蓼含有防蚊成分。圖／ingimage

許多人知道貓咪喜歡木天蓼，聞到氣味會出現恍神、在地上打滾等行為，戲稱為貓「吸毒」。但貓為何喜歡木天蓼，日本多個大學組成的研究團隊發現，可能是因木天蓼含有防蚊成分。

日本朝日新聞報導，木天蓼屬於藤蔓植物，因為貓喜歡木天蓼廣為人知，日本還有「給貓木天蓼」的諺語（比喻很喜歡的物品、很有效果），江戶時代便有描繪貓咪聞到木天蓼味道反應的浮世繪，現代也有加入木天蓼成分的寵物玩具，但貓會對木天蓼出現特別反應的理由，至今並不明朗。

日本岩手大學、京都大學、名古屋大學等因此組成研究團隊，對此進行研究與實驗，研究成果發表在美國「科學先端」（Science Advances）期刊。

研究團隊磨碎木天蓼的葉子，將其中的成分分離出來，一樣一樣讓貓去聞嗅，發現其中一項成分Nepetalactol讓貓有反應。

將含有Nepetalactol成分的紙貼到牆壁或天花板上，發現貓就不會在地上打滾，而是將頭往牆壁或天花板上磨蹭。研究團隊認為，貓的動作是為了讓身體沾上Nepetalactol。

為了確認其他貓科動物會不會也有同樣行為，研究團隊獲得大阪市天王寺動物園與神戶市王子動物園的協助，發現讓美洲豹、花豹、山貓等貓科動物聞嗅Nepetalactol，也會出現跟貓一樣的行為。

研究團隊進一步研究Nepetalactol，發現這項成分具有驅蚊的功能。在貓咪頭上塗抹Nepetalactol，並放出30隻蚊子，停在貓咪頭上的蚊子數量，約是沒有塗抹Nepetalactol的一半。

研究團隊指出，貓科動物應是為了防止會帶來線蟲等寄生蟲與傳染病的蚊子，而演化這項喜歡木天蓼的重要行為；研究團隊並說，希望能使用Nepetalactol來開發新的防蚊液。

不過，貓使用木天蓼防蚊的目的，與木天蓼會使貓出現類似酒醉反應的關聯仍不清楚。

研究團隊研究貓聞到木天蓼氣味時的大腦反應，經由血液檢查，確實貓腦內的麻藥濃度有上升。研究團隊成員、岩手大學教授宮崎雅雄表示，貓會潛伏在茂密的植物中狩獵，容易被蚊子叮咬，推測酒醉反應可能有止痛的效果。

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