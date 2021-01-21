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沒在怕！納瓦尼團隊製調查紀錄片 曝普亭宮殿邪惡內幕

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
調查紀錄片稱普亭豪宅為「全球最貴宮殿」，佔地面積約1萬7691平方公尺。截自YouTube
調查紀錄片稱普亭豪宅為「全球最貴宮殿」，佔地面積約1萬7691平方公尺。截自YouTube

俄羅斯反對派領袖納瓦尼17日返國後在機場被捕，目前被羈押在莫斯科郊外一處警察局拘留所內。納瓦尼團隊反貪腐基金會（FBK）19日發布長約兩小時的調查紀錄片，直指總統普亭以「史上最大賄款」於黑海邊蓋了一座要價約13.5億美元（約新台幣378億元）的奢華宮殿。

德國之聲報導，這部調查紀錄片在納瓦尼於莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo Airport）被捕後不到兩天在YouTube上發布，觀看人次已衝破3700萬。

該紀錄片聲稱這處豪宅為「全球最貴宮殿」，佔地面積約1萬7691平方公尺，為摩納哥國土面積的36倍，詳述豪宅內的設施，包括溜冰場、葡萄園、教堂、圓形劇場、劇院、賭場和直升機停機坪等。

根據影片，俄羅斯聯邦安全局（FSB）雖擁有豪宅周圍約70平方公里土地，但豪宅實際主人就是普亭，而內部綜合設施由普亭親密盟友提供非法資金建蓋，包括俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝欽（Igor Sechin）和億萬富翁季姆琴科（Gennady Timchenko）等。

英國廣播公司（BBC）報導，納瓦尼在影片中說，「它有堅固的圍牆、自己的港口和安全設施，還有教堂和獨立的許可制度、禁飛區，甚至是自己的邊境檢查站」。

他還說，「這是俄羅斯內部的一個獨立王國。在這裡，只有一個且不可替代的沙皇，那就是普亭」。

克里姆林宮19日對俄羅斯新聞社（RIA）表示，相關指控「不符事實」，總統「未擁有宮殿」。

據了解，這部紀錄片是納瓦尼在德國時所拍攝。納瓦尼去年8月被下神經毒諾維喬克（Novichok）後，在德國休養五個月。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼在返國前與團隊製作調查普亭豪宅的紀錄片。截自YouTube
俄羅斯反對派領袖納瓦尼在返國前與團隊製作調查普亭豪宅的紀錄片。截自YouTube

納瓦尼 俄羅斯 紀錄片

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