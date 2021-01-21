沒在怕！納瓦尼團隊製調查紀錄片 曝普亭宮殿邪惡內幕

俄羅斯反對派領袖納瓦尼17日返國後在機場被捕，目前被羈押在莫斯科郊外一處警察局拘留所內。納瓦尼團隊反貪腐基金會（FBK）19日發布長約兩小時的調查紀錄片，直指總統普亭以「史上最大賄款」於黑海邊蓋了一座要價約13.5億美元（約新台幣378億元）的奢華宮殿。

德國之聲報導，這部調查紀錄片在納瓦尼於莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo Airport）被捕後不到兩天在YouTube上發布，觀看人次已衝破3700萬。

該紀錄片聲稱這處豪宅為「全球最貴宮殿」，佔地面積約1萬7691平方公尺，為摩納哥國土面積的36倍，詳述豪宅內的設施，包括溜冰場、葡萄園、教堂、圓形劇場、劇院、賭場和直升機停機坪等。

根據影片，俄羅斯聯邦安全局（FSB）雖擁有豪宅周圍約70平方公里土地，但豪宅實際主人就是普亭，而內部綜合設施由普亭親密盟友提供非法資金建蓋，包括俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝欽（Igor Sechin）和億萬富翁季姆琴科（Gennady Timchenko）等。

英國廣播公司（BBC）報導，納瓦尼在影片中說，「它有堅固的圍牆、自己的港口和安全設施，還有教堂和獨立的許可制度、禁飛區，甚至是自己的邊境檢查站」。

他還說，「這是俄羅斯內部的一個獨立王國。在這裡，只有一個且不可替代的沙皇，那就是普亭」。

克里姆林宮19日對俄羅斯新聞社（RIA）表示，相關指控「不符事實」，總統「未擁有宮殿」。

據了解，這部紀錄片是納瓦尼在德國時所拍攝。納瓦尼去年8月被下神經毒諾維喬克（Novichok）後，在德國休養五個月。