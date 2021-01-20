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韓媒：朝鮮軍隊槍殺一名誤入朝鮮境內的中國人
據《朝鮮日報》消息，朝鮮邊境警備隊14日在慈江道滿浦失手擊斃了一名偷渡入境的中國人。據多名朝中邊境地區對朝消息人士透露，本月14日晚6點左右，駐扎在慈江道滿浦市的朝鮮邊境警備隊向越過鴨綠江進入朝鮮的一中國男性A某（50歲）開槍射擊，將其擊斃。
某消息人士稱：「據了解，死亡的中國人A某從南方來到遼寧省集安市，喝醉了到鴨綠江滑冰，在不知道是朝鮮地區的情況下越過了邊境」；另一位消息人士說：「朝鮮軍隊將死亡的A某的屍體交給了中國。」據悉，由於此次事件，朝鮮滿浦和中國集安之間的邊境地區加強了警戒，緊張局勢進一步升級。
《朝鮮日報》稱，此前，在去（2020）年的5月和7月也發生了類似事件。朝鮮此前為切斷新冠疫情傳播而封鎖了邊境，至今已有三名中國人死亡，兩國間的外交矛盾可能升級。
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文章授權轉載自《香港01》
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