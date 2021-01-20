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撲克牌也要性別平等 她用金銀銅取代KQJ引發搶購

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
梅琳克在父親的鼓勵下設計出「特製」撲克牌，用金、銀和銅，來替代傳統的國王、王后和騎士。路透
梅琳克在父親的鼓勵下設計出「特製」撲克牌，用金、銀和銅，來替代傳統的國王、王后和騎士。路透

荷蘭一名司法心理學畢業生在偶然間發現撲克牌規則中，藏有「性別不平等」現象，隨後更發揮巧思打造特製撲克牌，取代傳統的國王、王后和騎士，一推出就引起搶購風潮。

現年23歲的撲克牌愛好者梅琳克（Indy Mellink）某次與表親解釋撲克牌玩法時，意識到國王牌比王后牌「大」的是「性別不平等」展現。梅琳克指出，若「國王比王后更有價值」的等級制度存在，人們的日常生活會受此類微小不平等現象影響，因為這是「嘿！你沒那麼重要」的另一種說法罷了。

梅琳克強調「即使是如此微小的不平等，也可能會引起重要作用」，隨後更在父親的鼓勵下設計出「特製」撲克牌，用金、銀和銅取代國王、王后和騎士等象徵。

梅琳克特製的50副新撲克牌很快就被親友搶購一空，隨著首批銷售的成功，她開始量產並在線上販售，不到一個月，梅琳克就在比利時、德國、法國和美國等地，共計賣出約1500副「性別中立」的撲克牌。

不單單滿足於「新撲克牌」的商機，自從特製牌組開始流行後，梅琳克也一直對從未意識到牌中有性別不平等的玩家測試接受度。

荷蘭橋牌協會負責人范多伯格（Berit van Dobbenburgh）肯定梅琳克，稱人們對性別不平等進行反思相當重要，不過由於更換撲克牌需改變官方規則，因此很難在正式賽事中採用，她表示：「我想知道這是否值得，不過性別中立這點我完全贊成，像她（梅琳克）這樣年齡的人能注意到這點真是太好了，不愧是新世代。」

現年23歲的撲克牌愛好者梅琳克，某次解釋玩法時意識到國王牌比王后牌大的規則正是「性別不平等」的展現。路透
現年23歲的撲克牌愛好者梅琳克，某次解釋玩法時意識到國王牌比王后牌大的規則正是「性別不平等」的展現。路透

荷蘭 法國 司法

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