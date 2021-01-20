美智庫：2021亞太地區可能發生的四大衝突

美國智庫「外交關係協會」14日發布一份名為「預防優先次序調查」的報告，預測2021年全球哪些地區可能發生武裝衝突，以及這些衝突對美國的影響有多大。北韓繼2020年之後，再次被評為武裝衝突發生機率高、且對美國影響大的國家。

調查結果指出，由於北韓持續發展核武與導彈技術，受訪的美國外交事務專家一致認為北韓近期的行為在2021年引發武裝衝突的幾率是很高的。負責這項調查的預防計畫主任史泰爾斯 (Paul Stares) 告訴德國之聲，多數專家認為北韓不會如國際社會預期的推動去核化，以往的經驗甚至顯示北韓可能為了向美國施壓，進一步發展核武，所以他們擔憂北韓半島的衝突可能演變成一場重大危機。

他說：「我認為這項調查的結果反映了近期北韓持續在發展其武力，而這個趨勢也會迫使拜登政府在上台後，必須立即處理這個議題。」

美國智庫蘭德公司的資深國防研究員葛萊斯曼 (Derek Grossman) 也指出，近日北韓傳出的消息顯示，金正恩可能計劃在拜登上台後，透過測試長程導彈或核武強迫美國政府與北韓重啟談判。

台灣衝突危機升至歷年新高

另一方面，這份調查報告也將2021年台灣海峽發生武裝衝突的可能性升至最高等。這也是「外交關係協會」2008年起制作調查報告以來，判定台海衝突發生機率最高的一次。調查指出，由於中國持續在政治與經濟上對台灣施壓，美國與中國在台灣議題上發生衝突的可能性不斷升高。

主導調查的史泰爾斯向德國之聲表示，即將卸任的美國總統川普在任內以非常公開的方式支持台灣，包含放寬美國官員訪台限制丶擴大對台軍售以及提供其他類型的援助與支持。他說：「中國在台灣議題上，也展現出越來越強硬的態度。為了回應美國公開支持台灣的作法，中國政府展開各種活動來威嚇台灣。」

史泰爾斯指出，當美國專家綜合考量這兩個因素時，他們擔心會因中美在台灣議題上較勁，使台海現狀出現危機，甚至演變成大規模的武裝衝突。他說：「台灣衝突可能是現在全球最危險的潛在衝突之一。對未來全球趨勢的發展來說，它也可能會是個決定性的議題。」

中印邊境衝突升級

此外，外交關係協會的調查報告也把去年中延續至今的中印邊境衝突，列為全球必須關注的一個潛在武裝衝突。史泰爾斯表示，2020年的事件是中印兩國多年來首次在邊境出現流血衝突。他認為，「外交關係協會」的調查結果反映了美國專家關切這個持續升級的衝突，但是也同時顯示，大部分專家悲觀看待兩國化解紛爭所做的努力。

他告訴德國之聲：「大多數人應該認為邊界爭端不會升級為全面衝突，但這個衝突很可能改變印度在對中關係上的立場，讓印度從一個中美爭端中的一個中立國，變成一個與西方結盟對抗中國的區域勢力。」

蘭德公司的葛萊斯曼也預測，中印的邊境衝突可能演變成一個長期的區域問題。他表示：「中國與印度對於如何解決邊境衝突有不同的看法。印度希望能讓邊境的軍隊部署恢復到2020年衝突爆發前的情況，但是中國卻希望強化其領土擴增後取得的優勢，以此替未來的戰爭做准備。雖然中印兩國正在計劃第九次的軍事會談，但我認為雙方很難透過新一輪的會談來達成共識。」

南中國海衝突降溫

對於南中國海發生衝突的幾率，「外交關係協會」則在報告中將之調降。史泰爾斯說，這顯示中美兩國都清楚南中國海爆發衝突的風險，所以中國不會在南中國海採取更強硬的立場，美國也會謹慎的在該區域進行海上活動。

他向德國之聲表示：「中國與美國應該都認為南中國海的局勢已穩定下來，所以美國專家也才會降低他們認為南中國海爆發武裝衝突的機率。」

但是葛萊斯曼卻認為，「外交關係協會」的報告低估了中美兩國在南中國海爆發衝突的可能性。他告訴德國之聲，美國近期在南中國海不斷進行航行自由行動，而中國在被美國激怒後，也派遣軍艦到南中國海去與美國較勁。他說：「這樣的情勢發展有可能演變成武裝衝突。」

在拜登即將上台之際，「外交關係協會」的史泰爾斯分析:「我認為，拜登政府已表明，上任後會努力加強與印太地區盟國的關係，並協助強化盟國間的『橫向整合』。他任命在亞太議題上經驗豐富的坎貝爾來處理對華政策，便代表拜登政府將更加重視加強美國在印太地區的關係。」

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