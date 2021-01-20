敘利亞大豪雨成災 難民營竟成汪洋

敘利亞豪雨不斷，導致難民營水災成患，甚至多名兒童死亡。據國際援助組織消息指出，接連不斷的豪雨在敘利亞西北部的難民營造成大面積的洪水，居民的暫居帳篷被毀，甚至有兒童不幸被大雨沖刷的帳篷壓死，目前受到影響的人數有4萬多人，但該區多由叛軍把持，政府無力救助，目前只能靠國際援助組織和民間防衛組織苦撐。

169處難民營遭毀

半島電視台報導，敘利亞民防組織「白色頭盔」（專門在敘利亞叛軍所佔領的地區展開援助搜救的志願者組織）證實，在接連不斷的豪雨中，有難民營的孩童慘遭溺斃，並有成千上萬的難民帳篷遭到沖毀。

國際援助組織「救助兒童會」的統計則指出，這場毀滅性暴雨至少影響了4萬多人，不只有難民也有一般平民，「白色頭盔」則表示，至少有169個難民營的居民現在都面臨無處可去的狀態。

叛軍把持難援助

根據法新社的報導，被影響的營地主要都被叛軍所控制，所以政府要救助也相當困難，目前僅能依靠民防組織和國際人道救援組織來幫忙清除淤泥和照顧帳篷被毀的難民，並且提供禦寒衣物和物資。

聯合國人道主義官員馬克．卡茨向媒體闡述難民營被大雨摧毀後的惡劣狀況，並且在19日表示，未來的天氣還會更糟，且適逢冬季，除了大雨還有零度以下的低溫來襲，且受影響最嚴重的伊德利卜區域，是敘利亞最後一個反叛軍的堡壘，大約有300萬居民，其中一半因為近十年的戰爭從其他地區流離失所才聚集於此。

根據統計，敘利亞十年的戰爭期間，至少已經造成近40萬軍人平民死亡，也造成數百萬人流離失所。

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