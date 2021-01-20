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央行洗錢遭調查 黎巴嫩財政捉襟見肘
國家央行居然會遭到洗錢調查？瑞士近日宣布，要求黎巴嫩司法單位配合他們，對該國央行的洗錢行為進行調查，該國央行涉嫌與政府關係良好企業共同洗錢至少4億美金。黎巴嫩自2019年起就陷入經濟危機，加上該國尚未從首都貝魯特港爆炸案中復元，央行如果遭到調查也對該國財政會有更多限制。
根據《半島電視台》與《阿拉伯新聞網》報導，瑞士司法部19日要求黎巴嫩司法單位調查該國央行任職27年的行長薩拉曼與他的哥哥，還有央行顧問阿霍雅克，共同涉嫌利用央行進行洗錢，圖利黎國中東航空、黎巴嫩賭場等公司，但薩拉曼隨即發表聲明否認涉嫌洗錢，並批評這是假新聞、傷害個人名譽。
《半島》提到，這次的調查可能會碰到很多阻礙，收到瑞士要求的黎巴嫩檢察官庫瑞表示，並沒有證據或是有力的文件可以讓瑞士針對相關洗錢問題，進行文件調閱，瑞士方面還需要附上更多證據，例如2020年黎巴嫩與瑞士求援的24億美元貸款金流，才有辦法起訴相關涉嫌人士。
不過這也凸顯出黎巴嫩近來的困境，該國自2019年就陷入自1990年內戰結束以來最嚴重的經濟衰退，該國貨幣貶值超過80%、1半的民眾生活在貧窮線以下，黎國的財政也陷入崩潰，薩拉曼也被抗議民眾控訴，與該國過去的統治菁英貪汙，讓黎巴嫩陷入治理失靈的窘境。
黎巴嫩目前尚未從2020年貝魯特港的貨船爆炸案中復原，內閣官員在爆炸案一換再換，但都無法獲得民眾接納，民眾至今仍會上街抗議政府貪汙，如果央行的財政遭到調查，對於財務短缺的黎巴嫩又是一次沉重的打擊。
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