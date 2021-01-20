重啟調查卡舒吉謀殺 美、沙關係恐生變

與川普交好的沙烏地，在拜登就任後可能會很頭痛！拜登將提名前副國家安全顧問海恩斯為國家情報總監近日表示，如果順利上任，她將會公開美國對華郵記者卡舒吉的謀殺案調查報告。卡舒吉是阿拉伯異議份子，先前在沙國駐土耳其大使館遭到謀殺，但川普鑑於要與沙國打好關係，並沒有公開調查報告，追究沙國。

卡舒吉是華盛頓郵報記者，也是沙烏地阿拉伯政府長期不滿的異議份子，他在2018年10月時，因為要辦理結婚相關手續，進到沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館，但進去之後就再也沒出來，最後被發現遭到沙國情報單位殘忍肢解殺害，當時引起國際輿論與土耳其（外國在本國殺人，不尊重管轄權）不滿。

將公開調查報告

根據《半島電視台》報導，海恩斯在19日的聽證會上被民主黨參議員魏登問到，如果順利上任，是否會遵守國會的要求，在上任後30天內公布華郵記者卡舒吉的謀殺案調查報導？海恩斯明確地表示，將會遵守相關規定。在2019年12月時，國會其實就已經要求國家情報總監公開此報告。

不過在川普就任時，致力與沙烏地打好關係，因此川普政府拒絕公開此報告，即使美國中情局CIA的內部報告已經確定，謀殺卡舒吉背後的兇手就是沙烏地王儲、實質掌權人薩勒曼，聯合國以及國際人權NGO紛紛呼籲川普向薩勒曼施壓，但川普政府仍不願要求薩勒曼為此負責。

美、沙關係將破裂？

《衛報》提到，川普政府對沙烏地百般袒護，在謀殺案之後甚至仍照常批准美國對沙國的軍售，沙國也對美國展現外交成果，在中東與以色列關係逐漸改善，甚至為了防堵伊朗，有可能與以國完成外交關係正常化。在美國斡旋下，也率先解除對卡達的制裁。

如今美國總統拜登即將就任，他對人權問題相當重視，與川普的作風大相逕庭，因此薩勒曼不太情願看到拜登當選，在世界許多與美國友善的國家中，沙烏地也是最晚祝賀拜登當選的國家，未來美、沙關係在拜登走馬上任後，是否還能維持川普時期的友好值得關注。

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