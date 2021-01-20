聽新聞
test
0:00 / 0:00

重啟調查卡舒吉謀殺 美、沙關係恐生變

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國恐將於拜登上任後公布卡舒吉案的調查報告，這讓沙國王儲薩勒曼（右）感到頭痛。左為俄國總統普丁（Photo byKremlin.ruon Wikimedia under CC 4.0）
美國恐將於拜登上任後公布卡舒吉案的調查報告，這讓沙國王儲薩勒曼（右）感到頭痛。左為俄國總統普丁（Photo byKremlin.ruon Wikimedia under CC 4.0）

川普交好的沙烏地，在拜登就任後可能會很頭痛！拜登將提名前副國家安全顧問海恩斯為國家情報總監近日表示，如果順利上任，她將會公開美國對華郵記者卡舒吉的謀殺案調查報告。卡舒吉是阿拉伯異議份子，先前在沙國駐土耳其大使館遭到謀殺，但川普鑑於要與沙國打好關係，並沒有公開調查報告，追究沙國。

卡舒吉是華盛頓郵報記者，也是沙烏地阿拉伯政府長期不滿的異議份子，他在2018年10月時，因為要辦理結婚相關手續，進到沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館，但進去之後就再也沒出來，最後被發現遭到沙國情報單位殘忍肢解殺害，當時引起國際輿論與土耳其（外國在本國殺人，不尊重管轄權）不滿。

將公開調查報告

根據《半島電視台》報導，海恩斯在19日的聽證會上被民主黨參議員魏登問到，如果順利上任，是否會遵守國會的要求，在上任後30天內公布華郵記者卡舒吉的謀殺案調查報導？海恩斯明確地表示，將會遵守相關規定。在2019年12月時，國會其實就已經要求國家情報總監公開此報告。

不過在川普就任時，致力與沙烏地打好關係，因此川普政府拒絕公開此報告，即使美國中情局CIA的內部報告已經確定，謀殺卡舒吉背後的兇手就是沙烏地王儲、實質掌權人薩勒曼，聯合國以及國際人權NGO紛紛呼籲川普向薩勒曼施壓，但川普政府仍不願要求薩勒曼為此負責。

美、沙關係將破裂？

《衛報》提到，川普政府對沙烏地百般袒護，在謀殺案之後甚至仍照常批准美國對沙國的軍售，沙國也對美國展現外交成果，在中東與以色列關係逐漸改善，甚至為了防堵伊朗，有可能與以國完成外交關係正常化。在美國斡旋下，也率先解除對卡達的制裁。

如今美國總統拜登即將就任，他對人權問題相當重視，與川普的作風大相逕庭，因此薩勒曼不太情願看到拜登當選，在世界許多與美國友善的國家中，沙烏地也是最晚祝賀拜登當選的國家，未來美、沙關係在拜登走馬上任後，是否還能維持川普時期的友好值得關注。

【更多精采內容，詳見

川普 拜登 土耳其

延伸閱讀

拜登就任在即 英國首相強生：期待密切合作

白宮防疫與重兵：拜登的美國總統就職典禮怎麼進行？

準國土安全部長挺拜登移民政策 擬停建美墨高牆

澳洲前總理提醒拜登政府 台灣問題最敏感

相關新聞

疫情與恐攻威脅！拜登就職嚴密安全維護出動3萬軍警 堪比內戰時期

拜登即將在華府就任美國總統，華府受到新冠肺炎與暴民攻占國會事件影響，嚴格加強安全管制，華府形同封城，美軍動員2萬5000名國民兵，警方也從各地增派三、四千人到華府，協助拜登就職典禮的安全維護。半島新聞網引述美國國防部前部長哈格爾的說法，拜登就職的嚴密安全維護，只有美國內戰時期的林肯總統就職可堪比擬。

央行洗錢遭調查 黎巴嫩財政捉襟見肘

國家央行居然會遭到洗錢調查？瑞士近日宣布，要求黎巴嫩司法單位配合他們，對該國央行的洗錢行為進行調查，該國央行涉嫌與政府關係良好企業共同洗錢至少4億美金。黎巴嫩自2019年起就陷入經濟危機，加上該國尚未從首都貝魯特港爆炸案中復元，央行如果遭到調查也對該國財政會有更多限制。

重啟調查卡舒吉謀殺 美、沙關係恐生變

與川普交好的沙烏地，在拜登就任後可能會很頭痛！拜登將提名前副國家安全顧問海恩斯為國家情報總監近日表示，如果順利上任，她將會公開美國對華郵記者卡舒吉的謀殺案調查報告。卡舒吉是阿拉伯異議份子，先前在沙國駐土耳其大使館遭到謀殺，但川普鑑於要與沙國打好關係，並沒有公開調查報告，追究沙國。

文在寅內閣改組 提名替換外交部等3長

繼去年宣布國安相關首長人事變動後，韓國總統文在寅今天提名外交部、文化體育觀光部及中小風險企業部長人選，其中外交部將由現任...

阿根廷6.8強震 喚起77年前聖胡安大地震傷慟

阿根廷聖胡安18日發生芮氏規模6.8極淺地震，連900公里外的首都有感，雖無人傷亡，卻喚起人們記憶裡的傷慟。許多阿根廷人...

可能一夕消失屍骨無存…追風箏的孩子天天帶著口袋卡 隨時準備永別

死亡雖是人生必然，但每天都意識到自己隨時可能死，將帶來絕望。阿富汗首都喀布爾的年輕人，近來面臨層出不窮的汽車炸彈案，經常體會死亡已近的絕望感，他們的回應是：隨身攜帶「口袋卡」，證明自己的存在。一張口袋卡，說出多少恐懼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。