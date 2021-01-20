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龐培歐卸任前認定中共在新疆種族屠殺 布林肯也附議

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國務卿龐培歐在卸任前一天，將中共在新疆對維吾爾及宗教少數族群的行為，認定為「種族屠殺」（Genocide），並犯下違反人道罪行：美國候任國務卿布林肯（Antony Blinken）在聯邦參議院外交委員會接受共和黨參議員葛理漢詢問時表示，認同龐培歐的判定。

葛理漢（Linsey Graham）詢問布林肯，是否同意龐培歐對新疆的判斷；布林肯說，「我是這麼認為。」

布林肯說，針對新疆，國務院會盤點手上的工具和可採行的行動，例如不進口新疆勞動營生產的商品等。

龐培歐十分關注發生中共在新疆地區的統治行為；他前年7月在華府的「促進宗教自由部長級會議」上，指控中國大陸官員要求他國不要參與會議，並形容中國大陸侵犯人權與宗教自由的行為，是「世紀汙點」，也想控制中國人民的生命與靈魂。

趕在卸任前夕，龐培歐18日宣布禁止美國進口新疆的棉花與番茄，19日再發聲明指中國共產黨控制的中華人民共和國，至少自2017年3月起就對穆斯林維吾爾族和其他宗教少數族群，犯下違反人道的罪行，且仍在持續。

龐培歐說，這些罪行包括任意監禁或剝奪超過100萬人的自由、強迫絕育、對遭拘留者實施酷刑、強迫勞動，且對宗教、言論與行動自由實施嚴厲限制。

龐培歐以第二次世界大戰期間的納粹集中營為例，他說，「我們正在目睹中國黨國，系統性地摧毀維吾爾人。」

龐培歐表示，美國呼籲中國大陸政府立即釋放所有被任意拘留的人，廢除拘留制度、勞動營和強迫勞動或絕育等措施；呼籲世界各國一道追究這些暴行的責任。

龐培歐 新疆

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