各大導演致信英政府 請求支援電影界

諾蘭、史蒂夫麥昆等重量級導演，聯合致信英國政府，請求為陷入困境的電影界撥款救助。近日40幾名電影界知名人物，包括製作人、導演等，聯合公開致信給英國財政大臣蘇納克，表示電影界（包括影展、電影院）在疫情緩和後勢必會復甦，但目前急需政府設立基金救助，否則許多策展公司和電影院將瀕臨破產倒閉。

綜藝報導，《天能》導演克里斯多夫．諾蘭、金獎導演史提夫麥昆（代表作為《自由之心》）等40多位英國電影界著名人物，聯署致函英國財政大臣蘇納克，要求政府為陷入困境的影展、策展和電影院等藝文單位提供財務援助。

此信公開在泰晤士報上，是英國電影協會2020年12月，為拯救電影院展開的「讓魔法持續下去」運動的後續行動，該信中表示，「認可英國政府至今對電影業界維持生計所做的貢獻和努力，但仍遠遠不夠。」

除了上述兩位名導演，連署人還有《貧民百萬富翁》的製片人丹尼．博伊爾、《哈利．波特》系列的製片人大衛．海曼也在信中說到，「如果能得到進一步支持，影院和影展行業將能度過寒冬，且在疫情過後東山在起，但眼下真的迫切需要財政支持。」

由於疫情，英國的電影院在2020年間大部分時間都是關閉狀態，到了2021年仍然不見起色。雖然在英國政府的支持下，電影院有獲得紓困金，較小的營運商也通過英國電影學院等單位獲得資金支撐，但像Cineworld等大型連鎖影院，卻遲遲沒有獲得英國的紓困資金。

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