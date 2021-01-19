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中非總統贏得連任 國內局勢持續動盪
中非共和國現任總統圖瓦德拉最近在總統大選中贏得連任，儘管被多名反對派後選人提出訴訟，認為大選存有舞弊及局勢動盪的因素，但遭憲法法院駁回表示，鑒於選票差距過大，不可能影響整體結果。然而，目前中非三分之二的領土已遭武裝團體佔領，且持續企圖進犯首都班吉，局勢持續動盪。
現任總統連任
根據《FRANCE24》報導，中非共和國憲法法院18日公布總統大選最終結果，現任總統圖瓦德拉在第一輪投票中以53.16%的得票率勝出，再次當選總統。然而，中非因安全局勢持續動盪，投票率僅35.25%，有多名反對派後選人提出訴訟，認為圖瓦德拉的勝選存有舞弊及局勢動盪的因素，但遭憲法法院駁回表示，鑒於選票差距，不可能影響整體結果。
但美國反貪腐組織The Sentry中非共和國專家杜漢認為，此次投票缺乏可信度，這些選舉代表民主的慘敗，在國際社會眾目睽睽下還能一次又一次的發生舞弊並被合法化。法國巴黎政治學院國際研究中心智囊團馬爾卡爾則表示，不要盲目於僅僅譴責某些特定受關注的舞弊，而忽略重點在於應避免每次的選舉遭外力因素取消。
局勢持續動盪
根據《半島電視台》報導，自總統大選以來，緊張局勢急遽上升，上週反對圖瓦德拉連任的武裝團體企圖進犯首都班吉，被聯合國維和部隊擊退。據半島電視台記者韋伯在班吉的報導，武裝團體進犯班吉的威脅依舊存在，目前武裝團體控制著中非共和國三分之二的領土，且距離班吉僅在幾公里外。
報導指出，聯合國中非共和國多層面綜合穩定團有兩位成員被武裝團體殺害，襲擊地點發生在距離中非共和國南部城市班加蘇17公里處，民眾仍籠罩在武裝團體襲擊的陰影下。
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