南韓新駐日大使上任 先解決歷史問題

南韓新任的駐日大使對日韓關係發言，認為應優先解決歷史問題。南韓新任駐日大使姜昌一於17日啟程前往日本前，表示目前日韓關係處於十年以來的最低點，應優先解決慰安婦、殖民期間強迫勞動等歷史問題，並認為關係緊張對經濟不利。

根據共同社報導，南韓新任駐日大使姜昌一認為，目前日韓在政治或者經濟方面，關係都相當緊繃，甚至是1965年建交以來的最低點，主要根源還是歷史問題，「應該要上升到政治層面並且認真對待。」

姜昌一前身為國會議員，他在公開採訪中表示會盡全力幫助兩國改善關係，總統文在寅也透過他向日本喊話，會努力幫助今年的東京奧運會成功舉辦。根據媒體分析，2018年韓國最高法院的裁決中，因規定日本公司須向1919到1945年日本殖民統治時期被強迫參與勞動的韓國人提供賠償，導致雙方關係降到冰點。

隨後日本在2019年加強對韓國出口的管制後，兩國關係從歷史到經濟都開始緊張，尤其韓國把日本的舉動視為對裁決的報復，民間大舉反日，抵制日本商品。對此，姜昌一認為，把歷史和經濟問題攪在一起，對任何一方都沒好處，因此主張要解決日韓問題，必須先在歷史問題中取得共識。

日經亞洲報導，首爾法院1月初通過一項命令，要求日本政府向韓國慰安婦提供高額賠償金，但日本政府聲稱這違反國際法，對此康昌一認為，兩國不該重道覆轍，這只會破壞雙邊關係。

他表示，有訴訟者告訴他，只要日本政府願意承認事實並提出道歉，就可以撤銷訴訟，他也表示文在寅總統想儘速與現任日本首相菅義偉展開對話，尤其疫情之下，兩國經濟都受到重創，加上夾在美中兩大國之間，勢必要彼此合作才能度過難關。

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