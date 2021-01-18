阿富汗女法官遭暗殺 塔利班談和有變數

阿富汗最高法院的女性法官遭暗殺，恐導致塔利班談和發生變數。根據阿富汗警方說法，17日早晨有不明持槍者殺害了最高法院的兩名女法官，雖然塔利班發言人回應，並非塔利班所為，但此案可能讓政府與塔利班的談和有所變數，總統阿什拉夫。加尼也公開譴責塔利班對平民的武裝攻擊。

路透社報導，根據阿富汗警方說法，兩名女性大法官是在17日早晨，在車上被殺害，同行司機也受傷，目前槍手尚未找到，並由安全部隊執行協助調查。消息一出，輿論先是導向塔利班所為，但隨後塔利班發言人公開回應，暗殺並非塔利班的人員執行。

對此，阿富汗總統阿什拉夫．加尼發表聲明，譴責塔利班和其他激進組織近期來對平民傷害不斷，「恐怖和犯罪不是解決阿富汗問題的辦法。」並強烈要求塔利班立即且永久停火。近期政府頻繁和塔利班進行談和，但此次大法官遭殺的意外，雖然尚未確定幕後主使，但恐會為談和注入變數。

US News報導，除了大法官被殺，近幾個月政府官員、新聞工作者和社運人士頻繁成為攻擊目標，在首都喀布爾引發恐慌，雖然塔利班否認其中一些攻擊，但表示其武裝人員會繼續「消滅」重要的政府人物。

另外，隨著美國撤軍，暴力活動加劇，美國預計在多哈舉行的和平談判更加複雜。根據五角大廈15日的報告顯示，美軍在阿富汗的駐軍人數只剩下2500人，是2001年以來最少的人數，而拜登即將上台，其對阿富汗政策的變動，也是關鍵因素。

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