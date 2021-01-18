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經濟惡化、政府封城 突國民眾不滿大爆發

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
唯一在阿拉伯之春成功民主化的突尼西亞，在革命10周年之際國內陷入疫情與經濟崩潰的混亂中。（Photo on Pixabay）
唯一在阿拉伯之春成功民主化的突尼西亞，在革命10周年之際國內陷入疫情與經濟崩潰的混亂中。（Photo on Pixabay）

在阿拉伯之春10周年，加上政府施加嚴格封城，讓突尼西亞民眾群起不滿抗議。突尼西亞自14日起全國因疫情而封城，加上最近經濟陷入嚴重篩退，因此讓民眾不甩禁令，與警察發生衝突，至少242人被逮捕，多數都是年輕人。突國雖然在阿拉伯之春後成功民主化，但經濟陷入困境，現在更加上疫情困擾。

根據《半島電視台》報導，突尼西亞國內安全部隊發言人奇馬表示，至少有242人因為試圖搶劫商店與銀行而在17日遭到逮捕，這是突尼西亞爆發衝突的第2天，民眾由於對政府的封鎖令不滿，紛紛違反禁令上街抗爭或是發動暴動與警方對峙。

突國去年GDP成長下跌9%，通貨膨脹嚴重而且有3分之1年輕人失業，國內的經濟更因為疫情而雪上加霜，全國目前已經超過177000人新冠肺炎確診、5600人死亡，目前警方尚不清楚全國抗議群眾的目的，至少10個城市陷入了暴動狀態，在首都附近警方用水槍與催淚彈鎮壓民眾。

《瑞士資訊》提到，這讓現任首相馬奇奇的領導受到嚴重的挑戰，他最近已經因為政治鬥爭的關係，將內閣至少2位官員撤換，反對勢力持續質疑他領導無方，無力帶領國家發展。

阿拉伯之春普遍被外界認為，並沒有成功推動阿拉伯國家民主化。利比亞自格達費遭到斬首後陷入軍閥混戰，埃及雖一度建立由穆斯林兄弟會領導的民選政府，但隨後又遭到軍隊推翻，而敘利亞現在仍由阿薩德政權統治，突尼西亞雖然成功推翻獨裁者賓阿里，但處境並沒有比民主化前還要好。

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突尼西亞 疫情

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