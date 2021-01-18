英外長呼籲中國允許聯合國探訪新疆

英國政府17日呼籲中國允許聯合國人權理事會進入新疆勘查。英國外長拉布(Dominic Raab)在接受英國廣播公司(BBC)采訪時，說英國不應該與侵犯人權的國家進行自由貿易，但是他認為英國議員提出的相關法案是有瑕疵的。

上周，拉布宣布會執行新法律，試圖針對涉及使用新疆強迫勞工制造的商品實施進口限制。英國有些議員想要更進一步在上議院通過一項法律提案，在法院判定某個國家犯下「種族屠殺」行為時，透過該法賦予法院權力停止執行與該國簽訂的自由貿易協定。

然而，拉布並不支持英國國會的做法。他在接受BBC采訪時說: 「這設定的門檻不可置信的高。」他說: 「我的意思是，事實上，即便沒有達到種族屠殺的程度，我們也不應該與侵犯人權的國家洽簽自由貿易協定。」

他說，因為英國法院沒有資源調查種族屠殺指控，這會導致國會提案有問題。他說: 「我覺得還有第二個問題，是關於我們對於新疆正在發生的事情知道多少。另一個問題是，英國是否該與任何涉及侵犯人權的國家從事自由貿易談判。」他認為，英國不應該把與自由貿易談判對象的政治問題指派給法院解決，而是應該要要求政府處理，「而我們也全然接受。」

拉布告訴英國媒體Sky News，他完全支持國會提案的「精神」，他也呼籲中國提高新疆相關議題的透明度。專家稱新疆有上百萬人被長年拘禁在再教育營當中。拉布認為，既然中國認為西方國家對新疆維吾爾人權問題的指控都是謊言，而且英國是帶頭的國家，那麼最簡單釐清爭議的方法便是「允許聯合國人權委員進入新疆地區到訪、進入並且視察這些地區」。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)對此有不同看法。上周，他告訴立法者需要保持警覺，特別要注意國家基礎設施和網絡空間數據所遭遇的安全威脅，但強調雙邊關系可以繼續保持。 他說：「我們有可能建立一種富有成效的關系，而開誠布公、指出侵犯人權的行為不應該阻止達成這件事。」

中國在上周英國宣布實施進口限制之後，呼籲英國停止干涉他國事務。

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