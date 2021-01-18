風災、疫情壓垮生計 中美爆發逃難潮

中美洲歷經風災摧殘，疫情也持續延燒，導致大量難民逃出！近來宏都拉斯受到風災侵襲，至少有7000人因為風災而流離失所，當地狀況非常混亂，加上疫情尚未緩解，因此爆發了北逃的難民潮。位於宏國北方的瓜地馬拉則用軍警試圖阻擋難民北上過境，美國可能也會因為墨西哥施壓而減少難民收容。

軍警抵制過境

根據《半島電視台》報導，由於宏都拉斯近日受到颶風侵襲，加上該國本就有的高失業率與暴力，因此許多難民紛紛北上，想前往墨西哥或是美國進行避難，但由於中美洲新冠疫情蔓延，基礎醫療設施缺乏，因此位於宏國北方的瓜地馬拉不希望讓宏國難民過境。

因此他們派遣許多軍警鎮守在邊境，光是在17日就有至少3000人在邊境被瓜地馬拉拘捕或遣返。被遣返的單親父親拉菲爾不滿抱怨，難道這是中美洲姊妹國對待他們的方式嗎？雖然許多民眾希望拜登當選後，可以廣泛接納中美洲的難民，但預期會受到墨西哥與其他國家的壓力。

難民北漂求生存

《美國之音》提到，瓜地馬拉面對難民潮更發動緊急狀態，限制民眾集會自由，並宣布將不允許非正規移民行動，並需要持有新冠肺炎陰性檢驗證明。拉菲爾雖然有陰性證明，但他和小孩卻沒有護照，他很悲觀的表示，他的祖國已經毀滅，他必須要移民尋找謀生機會。

Eta與Iota兩個颶風在去年11月對中美洲造成嚴重的打擊，想移民去墨西哥的拉菲爾坦言在宏都拉斯的生活非常艱困，而他的女兒因為生病而必須留在親戚身邊，無法跟他一起尋求更好生活，他在受訪時甚至忍不住落下眼淚。單親媽媽慕尼茲想要去美國，她直言再也受不了在宏國有一餐、沒一餐的生活。

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