測試最強發射系統 NASA登月有譜

NASA的登月計劃又踏出一大步！NASA17日直播新火箭太空發射系統（SLS）的關鍵引擎測試，總計四台發動機開火8分鐘，模擬火箭發射過程，強大的動力也讓SLS擁有史上最強超級火箭之稱。而SLS是為了3年後的登月計劃鋪路，這組超級火箭被視為載人登月的發射器，SLS年底也將嘗試一次無人試射。

史上最強動力SLS

根據《英國廣播公司》報導，NASA於17日進行直播，讓擁有史上最強動力的超級火箭發射系統（SLS）問世，總計四台發動機運轉約8分鐘，期間約產生160萬磅的推力，強悍的SLS系統被視為是2024登月計劃（所謂的阿蒂蜜絲計劃）的關鍵一環，本次試發動是整起計劃的第一階段。

NASA提到，本次發動機運轉是為了模擬火箭發射的過程，最終目的是把載人太空器送上月球，本次測試也是為了確保SLS核心引擎沒問題。登月計劃的第二階段預計將於年底進行，屆時將以SLS進行無人試射。據傳，若按照表訂進度，2023年SLS將用於發射載人火箭繞月飛行，為美國2024年重返月球的壯舉鋪路。

登月進度不受看好？

然而，登月計劃一直以來都有質疑聲浪，特別是美國當局要進行新政府交接、國會資金夠不夠都是問題，據《外媒》日前報導，儘管拜登政府也贊同美國團隊重返月球，但並未提到具體日程，外界猜測他們會放慢登月計劃的進度，把資金轉撥到其他優先事項，更不用說拜登還要重新指名NASA新任掌權者，而到職又要是數個月後的事，外媒連年底的試射能否按表訂進度來都不看好。

《太空新聞網》也提到，因為疫情的關係，17日的引擎測試會結果可能會更遲出現，因為社交距離禁令與篩檢，部分工程師和SLS核心團隊人員都無法親身到場見證關鍵性的引擎測試，只能以影片與直播方式參與，團隊也需要幾天審查SLS的測試數據，測試結果直接影響到下一階段的試射任務。

【更多精采內容，詳見 】