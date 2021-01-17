奧地利萬人反封鎖 群聚示威不戴口罩

奧地利爆發萬人反封鎖示威抗議，要求總理庫爾茨下台。奧地利政府為防止疫情擴散，目前處於第三次封鎖階段，僅允許供應生活必需品的商店開門營業，但引起民眾不滿，16日首都維也納爆發反封鎖示威遊行，上萬名民眾沒有佩戴口罩，群聚於維也納市中心抗議，要求總理庫爾茨辭職下台。

遊行群聚未戴口罩

根據《路透社》報導，16日有約1萬人遊行穿越奧地利首都維也納的市中心，抗議政府為遏止疫情擴散而實施的封鎖政策，並要求總理庫爾茨辭職下台。報導指出，許多遊行示威者沒有佩帶口罩，手舉著「庫爾茨必須下台」等標語示威抗議，從照片中也可看出，多數民眾並沒有維持社交距離。

奧地利目前處於第三次封鎖階段，僅允許供應生活必需品的商店開門營業。奧地利公衛專家近日與政府官員會面後表示，由於當地的新冠感染率過高，無法在此時考慮放鬆封鎖限制，因此奧地利政府定於17日宣布其下一步防疫措施。

歐洲疫情再起

《美國約翰霍普金斯大學》疫情數據顯示，截至16日，奧地利累計確診達390,788例，6,987人死亡。

根據《TRT World》整理報導，放眼奧地利鄰近國家，據德國疾控中心數據顯示，目前已有近105萬人接種疫苗，防疫封鎖則預計持續至31日；法國新冠死亡人數已破7萬人，衛生部表示，目前已給413,046人接種疫苗；希臘則優先讓一線工人及老年人接種疫苗，希臘總理米佐塔基斯表示，政府目標到3月份前，讓接種疫苗人數達200萬。

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