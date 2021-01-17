德國前總理：俄羅斯吞並克裡米亞違反國際法

施羅德在接受最新一期《明鏡周刊》采訪時說，俄羅斯吞並克裡米亞顯然時觸犯了國際法。但是，這位德國前總理依然反對就此制裁俄羅斯，認為制裁手段無法達成任何目標。他同時也指出，不會有任何一個俄羅斯總統會讓俄軍重新撤出克裡米亞。

除了克裡米亞問題，施羅德還在其他問題上抨擊了俄羅斯。他說，俄羅斯黑客對德國聯邦議會發動的黑客襲擊、克裡姆林宮和德國選項黨等極右勢力保持聯系，這些都表明了俄羅斯的“越線”舉動。

多年來，施羅德一直引起親俄、親普京的立場引致德國政壇的批評。尤其引人關注的是他還在俄羅斯天然氣公司(Gazprom)擔任要職，並且積極為充滿爭議的“北溪2號”俄德輸氣管道站台。

在同一篇采訪中，施羅德還猛烈抨擊了美國。早在他擔任總理期間的2002年，他就宣布德國不會在美國領導下向伊拉克派兵。現在，施羅德說：“過去幾十年來我們所熟知的跨大西洋關系已經成為了歷史。”他認為即將離任的特朗普總統不過是“毀掉了本來就無可救藥的東西而已”。早在特朗普上台之前，美國就不再是“正義的大國”，總是對盟友頤指氣使。“從奧巴馬時代起就是這樣，特朗普則做得更粗暴。”

施羅德預測，即便是拜登上台後，“美國優先”策略依然會延續。

文山/雨涵/(明鏡周刊、法新社)

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