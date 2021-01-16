聽新聞
test
0:00 / 0:00
印尼6.2強震增至67死！很多人還困瓦礫堆中
印尼蘇拉威西島（Sulawesi）15日發生規模6.2地震，當地許多房屋倒塌，目前已知造成至少67死、數百人受傷。
CNN報導，這場地震震央位於馬傑內市（Majene）東北方6公里處，深度10公里。地震發生當時，居民可感受到強烈搖晃5至7秒。
根據印尼抗災署（BNPB），馬傑內市至少637人受傷、1.5萬居民被重新安置。BNPB指出，地震造成至少300多棟房屋倒塌，上萬居民撤離家園。
根據當地搜救團隊，目前仍有許多居民困在倒塌的房屋堆裡。其他建築物包括馬傑內的軍事指揮所和馬穆朱縣（Mamuju）的旅館和政府辦公室也受到嚴重損毀。
蘇拉威西島帕盧市（Palu）在2018年發生6.2規模地震並引發海嘯，造成數千人死亡。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言