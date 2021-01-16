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印尼6.2強震增至67死！很多人還困瓦礫堆中

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
搜救團隊從瓦礫堆中救出當地居民。美聯社
搜救團隊從瓦礫堆中救出當地居民。美聯社

印尼蘇拉威西島（Sulawesi）15日發生規模6.2地震，當地許多房屋倒塌，目前已知造成至少67死、數百人受傷。

CNN報導，這場地震震央位於馬傑內市（Majene）東北方6公里處，深度10公里。地震發生當時，居民可感受到強烈搖晃5至7秒。

根據印尼抗災署（BNPB），馬傑內市至少637人受傷、1.5萬居民被重新安置。BNPB指出，地震造成至少300多棟房屋倒塌，上萬居民撤離家園。

根據當地搜救團隊，目前仍有許多居民困在倒塌的房屋堆裡。其他建築物包括馬傑內的軍事指揮所和馬穆朱縣（Mamuju）的旅館和政府辦公室也受到嚴重損毀。

蘇拉威西島帕盧市（Palu）在2018年發生6.2規模地震並引發海嘯，造成數千人死亡。

印尼6.2強震造成數百人受傷。路透
印尼6.2強震造成數百人受傷。路透

地震 印尼 建築

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