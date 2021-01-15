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北韓舉行勞動黨第八次全代會閱兵！金正恩夜間閱兵秀飛彈

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
北韓14日舉行勞動黨第八次全國代表大會閱兵活動，北韓領導人金正恩也到場檢閱。美聯社
北韓14日舉行勞動黨第八次全國代表大會閱兵活動，北韓領導人金正恩也到場檢閱。美聯社

朝鮮中央通訊社指出，北韓14日晚間在平壤舉行勞動黨第八次全國代表大會閱兵活動，北韓領導人金正恩也到場檢閱。北韓並在閱兵式上公開新型潛射彈道導彈（SLBM）。

路透報導，閱兵式上可看見一排排行進的士兵及一系列軍事裝備，包括坦克和火箭發射器。專家指出，閱兵式最後出現似乎是新型短程彈道飛彈以及潛射彈道導彈。

韓聯社指出，朝中社發布的閱兵式照片可看到，發射車載著多枚潛射導彈出場，發射車上似乎寫著「北極星-5」。

朝中社報導，「世界上最強大的武器，潛射彈道導彈一個接著一個進入廣場，強而有力的展現了革命武裝力量」。

這是北韓首次在勞動黨大會之際舉行閱兵式，也是去年10月勞動黨建黨75週年閱兵式後第二次在傍晚舉行閱兵活動。

北韓14日舉行勞動黨第八次全國代表大會閱兵活動。路透
北韓14日舉行勞動黨第八次全國代表大會閱兵活動。路透

北韓 導彈 勞動黨 金正恩

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