北韓舉行勞動黨第八次全代會閱兵！金正恩夜間閱兵秀飛彈

朝鮮中央通訊社指出，北韓14日晚間在平壤舉行勞動黨第八次全國代表大會閱兵活動，北韓領導人金正恩也到場檢閱。北韓並在閱兵式上公開新型潛射彈道導彈（SLBM）。

路透報導，閱兵式上可看見一排排行進的士兵及一系列軍事裝備，包括坦克和火箭發射器。專家指出，閱兵式最後出現似乎是新型短程彈道飛彈以及潛射彈道導彈。

韓聯社指出，朝中社發布的閱兵式照片可看到，發射車載著多枚潛射導彈出場，發射車上似乎寫著「北極星-5」。

朝中社報導，「世界上最強大的武器，潛射彈道導彈一個接著一個進入廣場，強而有力的展現了革命武裝力量」。