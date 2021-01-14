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淡然準備東京奧運 組織委會長森喜朗無奈：網友都在說我壞話

朝日新聞 / 朝日新聞中文網／即時報導
位在東京都中央區，向職員進行年初致詞的東京奧運‧帕運大會組織委員會會長森喜朗。圖／朝日新聞中文網提供
位在東京都中央區，向職員進行年初致詞的東京奧運‧帕運大會組織委員會會長森喜朗。圖／朝日新聞中文網提供

有關距離今年夏天開幕已不到200天的東京奧運‧帕運，身為大會組織委員會會長的前首相森喜朗，於12日在面對職員的年初致詞上，針對在新型冠狀病毒感染擴大持續情況下，是否該舉辦奧運一事，表示：「在這裡若是我出現沉思、畏縮、心中有了迷惘，將會對所有事務造成影響。必須要徹底進行下去。除了淡然地按照預定計畫持續進行下去以外，沒有其他回答的方法。」再度顯示了舉辦的決心。

森會長在致詞上表示：「妻子看了智慧型手機後，似乎全都是在說我的壞話。比起首相菅義偉還要多。這是我漫長人生中的首次體驗。在森內閣時期也沒有這麼嚴重。」

森會長之後在東京都內進行演講，並針對大會的再度延期予以否定。而對於接收來自海外的觀眾一事，他則表示：「接不接收、是否可能以無觀眾形式舉辦，必須要在聆聽各種意見後決定。我認為直到3月將會被要求做出困難的判斷。」

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》

東京奧運 森喜朗

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