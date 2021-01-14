義大利內閣分裂 疫情政爭兩頭燒

在疫情火燒眉毛之際，義大利政府恐分裂？與現任政府共同組閣的義大利前總理倫齊因不滿現任政府沒有妥善利用預算處理疫情，因此在13日宣布將從內閣中辭職，這也讓義大利陷入政治危機，且目前義大利的疫情又再度升溫，已經至少8萬人死於新冠肺炎，總理孔蒂也積極尋找義大利總統進行協調。

內閣出現內鬨

根據《半島電視台》報導，除了倫齊以外，屬於他政黨的2位內閣閣員也跟著辭職，這讓現任總理孔蒂在國會上的施政變得更加困難，由於義大利在由德國、法國主導的「新冠肺炎大紓困」中獲得至少2000億歐元，但目前疫情仍然慘重，因此倫齊質疑政府並沒有好好運用這筆錢。

「我們無意引發政治危機，但目前總理的權力需要受到檢視。」倫齊說，但孔蒂也不甘示弱表示，目前疫情仍非常艱難，倫齊不應該擅自辭職，民眾希望政府可以繼續努力抗疫，同時他也尋求義大利政制仲裁者、總統馬達雷拉，希望他能協調倫齊回歸內閣。

政爭恐拖累抗疫

《法蘭西24》義大利內閣目前由左翼、疑歐的五星運動與中間偏左的民主黨等政黨在2019年組成，在630席的國會中僅占有約333席的微弱多數，而過去五星運動其實是與民粹政黨、右派的北方聯盟共組大聯合內閣，但北方聯盟的領導人薩爾維尼當時對孔蒂發動不信任投票，甚至還讓孔蒂一度辭去總理。

但後來在馬達雷拉的協調與五星聯盟和民主黨互相託妥協下，義大利才擺脫近年來多次的政治動盪，但目前似乎又面臨到新的政治危機。不過倫齊後來也稍微妥協表示，他雖然辭職但是支持政府抗疫，目前外界預測五星運動可能會跟倫齊所屬政黨再度進行政治協商。

義大利近年來多次出現總理下台、倒閣等狀況，加上目前義大利新冠肺炎確診數全球第8、歐洲第3，超過230萬人確診、8萬人死亡，政治與疫情都陷入困境下，令外界十分關注。

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