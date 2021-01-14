母嬰之家萬童枉死 愛爾蘭政府首道歉

愛爾蘭總理為「母嬰之家」收容幼童高死亡率的歷史傷痛致歉！20世紀愛爾蘭的「母嬰之家」機構收容已婚或未婚懷孕婦女所生的小孩，但據調查18個機構中竟有9,000名兒童死亡，暴露私生子受歧視甚至遭虐待致死的殘酷現實；愛爾蘭總理邁克•馬丁為此歷史傷痛道歉，並形容其為「愛爾蘭歷史上最黑暗、可恥的一章」。

「母嬰之家」（mother-and-baby homes）孤兒院由天主教修女團體「邦塞庫爾姊妹」創立，專門接收未婚懷孕者前來產子，而出生的孩子會被迫與母親分離。孤兒院的營運時間由1925年至1961年左右，於1970年代荒廢。據倖存者表示，由於孩子們是未婚而誕下，常在院內遭到虐待。

代表國家正式道歉

根據《BBC》報導，調查委員會發現，死亡的孩子人數大約是這些機構出生的孩子的15%，母嬰之家大約有56,000名未婚母親和57,000名兒童，收錄人數最多落在1960年代及70年代初；許多在家裡出生的孩子被天主教修女收養或帶到孤兒院；報告指出：「婦女和兒童不該進入這些機構，許多婦女遭受了精神虐待。」

「在這個醜聞中，整個社會都是共犯！」馬丁12日表示，「這個社會對婦女、對兒童極其惡劣，對性和親密關係的觀念完全扭曲，年輕的母親及其兒女為此付出了慘痛的代價。這個社會擁護妄下斷言，宗教控制和道德綁架達到相當大的危害程度。」他並於13日在愛爾蘭議會代表國家發表正式的道歉。

教會組織也承認錯誤

根據《CNN》報導，愛爾蘭天主教會領袖伊蒙•馬丁大主教也向倖存者致歉，他承認教會是「人們經常受到汙名化、審判和拒絕」文化的一部分；他說：「若因此造成長期身心傷害，我誠摯地向倖存者和所有受到其影響的人們道歉。」他鼓勵能幫助找到罹難者墓地的人們站出來。

「在我們的照顧下有嬰兒死亡，這對我們來說是非常悲傷的事情。」耶穌和瑪麗亞聖心修女會表示，有如此多被社會所羞辱的婦女，在她們生活中如此痛苦的時刻，卻得不到她們所需要和應得的支持和照顧。2014年，在戈爾韋郡一所故居土地上發現了大量遺體，那裡有796名兒童被埋葬。

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