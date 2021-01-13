紀念耶穌被背叛 千年教堂出土

紀念當年耶穌被出賣的千年教堂出土。以色列考古人員日前在客西馬尼園附近發現一處6世紀的教堂遺跡，從證據發現，該教堂是用來紀念當年耶穌被門徒出賣，之後被釘十字架的事件。另外，在附近也發現一處公共浴池遺跡，間接印證原意為「油壓」的「客西馬尼」名字的由來。

《每日快報》報導，以色列文物局考古人員耶格與雷姆認為，這間已有1,500年歷史，在拜占庭時期末期興建的教堂之所以選定這個地點，特別有其信仰的意義，他們表示，「這間教堂紀念了新約聖經提到的許多事件。」值得注意的是，這間教堂應是耶路撒冷在被穆斯林統治時奠基。

耶格指出，從這次發現可證明，在該時期基督徒仍持續到聖地朝聖。至於教堂被毀時間則可能落在12世紀，也就是薩拉丁在1187年佔領之後。因為從歷史資料發現，薩拉丁曾下令拆毀橄欖山的教堂，用其石頭去修復耶路撒冷城牆。

這次與以色列合作考古的方濟各會研究中心神父歐吉尼歐表示，「我們很高興能夠在客西馬尼園找到屬於耶穌時代的東西。」根據《聖經》描述，耶穌愛門徒猶大背叛並被聖殿士兵捉走被釘十字架之前，前一晚曾在客西馬尼園向上帝流淚禱告。

據《Sci-News.com》報導，天主教聖地保管人派頓神父指出，「客西馬尼園是聖地最重要的聖所之一，因為這裡紀念了耶穌滿有信心的禱告以及他被出賣的事件，還有每年數百萬名朝聖者來這裡禱告。」

研究團隊也在現代的客西馬尼教堂附近，發現一處第二聖殿時期地下儀式浴池，考古人員雷姆表示，「浴池的發現也可能證實客西馬尼其古老名字的起源，也就是油壓的意思。」

【更多精采內容，詳見 】