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科威特政經陷困境 政府甫上台即總辭

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
科威特近來陷入政治與經濟的動盪，除了石油保持低價以外，王子之間的鬥爭也是其中原因。（Photo by Olgaozik on Pixabay）
科威特近來陷入政治與經濟的動盪，除了石油保持低價以外，王子之間的鬥爭也是其中原因。（Photo by Olgaozik on Pixabay）

由於疫情加上油價走低之故，科威特陷入近年來最嚴重的經濟危機，也讓科威特首相的地位受到其他部落的挑戰，去年12月甫上台的科威特首相薩巴赫宣布將於1月20日進行總辭，而這也是波灣君主國家中難得見到的場景。

內閣總辭以示負責

根據《半島電視台》報導，於去年12月14日剛成立的科威特新政府內閣近日卻宣布將於1月20日進行總辭，首相哈立德將會向科威特埃米爾（領導人）辭職，目前科威特內閣僅表示，政府需要與國民議會進行更多溝通，但並沒有詳述在「哪方面」要有更多溝通。

科威特的國會共有50席，但至少有30名議員對於現在政府的運作極度不滿，認為內閣的組成並沒有回應民意的要求，而且在選議長與分配委員會時，干涉國會的人事權。科威特的政治體制是波灣國家中最開明的，雖然還是有君主，但國會可以通過立法與監督由首相組成的內閣。

家族間的政治鬥爭

《共和世界》提到，不過近來科威特因為石油價格崩跌與疫情的影響，政治也陷入了高度動盪，這次首相的下台也代表未來首相的位置，又將是掌握科威特的薩巴赫家族王子之間的鬥爭，而每次的政治鬥爭也拖慢科威特的財政改革速度，形成惡向循環。

科威特埃米爾薩巴赫先前也提醒科威特王子們似乎與民意脫節。科威特雖然在波灣國家中算小國，但很積極擔任區域衝突的協調者，如最近卡達與沙烏地達成世紀大和解，化解了波灣國家3年多來對卡達的制裁，就是在美國與科威特密集的斡旋下達成的外交成就。

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