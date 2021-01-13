英脫歐未保障音樂人 失去免簽待遇惹議

英國脫歐協議未保障音樂人未來跨國巡演的免簽待遇，遭到音樂界強烈抗議。去年12月底，有媒體發現在英國的脫歐協定中，沒有保留巡演演出的音樂工作者所享有的免簽待遇，這將對英國音樂人未來進行巡演時造成不便，而目前英國政府沒有給出完整說法，引發音樂界強烈不滿，有超過2.5萬名音樂人連署抗議，要求政府補救。

英國、歐盟各執一詞

Independent報導，英國將巡迴演出的音樂工作者排除在免簽待遇條款之外，震撼音樂界，因為音樂人一次巡迴動輒十人到百人的團隊，若失去免簽待遇，往後演唱會團隊光是要應付繁瑣的簽證申請就要耗盡心力，演唱會成本也會大幅提升。

歐盟談判方表示，歐盟方的立場是希望保留該免簽待遇，但是英國拒絕，並表示英國談判方的說詞，之所以將音樂人巡演排除在免簽待遇之外，理由是不要讓英國以外的音樂人太容易進入英國音樂市場，但英國政府反駁「英國敦促與歐盟就商務旅客的流動達成更有前瞻性的協議，該協議涵蓋音樂工作者以及藝術演出工作者，但提案遭到歐盟拒絕」，目前雙方說詞仍然模糊。

音樂人連署抗議

Dazed報導，包含電台司令主唱湯姆．約克在內的2.5萬名音樂工作者連署提出抗議，要求英國政府補救，湯姆．約克還在推特上怒斥英國政府「軟弱無能」，另一樂團波提斯黑合唱團的主唱Geoff Barrow則在推特上發起「#鮑里斯（英國首相）殺了音樂」的標籤。

NME報導，根據往年統計，英國音樂產業每年為英國經濟貢獻高達29億英鎊，歷史上也誕生多個知名歌手和樂團，但若失去巡演免簽待遇，會使未來的巡演工作相當不便，恐會阻礙英國音樂界誕生出下一個艾黛兒或者紅髮艾德。

目前英國政府和歐盟雙方對此事皆沒有進一步評論，英國政府仍堅持是歐盟拒絕提議，並且「歡迎歐盟隨時改變心意重新談判」，歐盟則尚未回應。

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