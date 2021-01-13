英國禁新疆強迫勞動商品 倫敦稱北京「野蠻」

英國周二(1月12日)指責中國侵犯維吾爾族的人權，甚至稱其「野蠻」，並宣布新規定，禁止進口涉及強迫勞動的商品。

英國外交大臣拉布 (Dominic Raab)在措辭強硬的評論中說，這些侵權行為「具工業規模 (industrial scale)」。

他說：「這種真正可怕的野蠻行為，我們希望上個時代就消失的產物，卻在今天我們說話的時候，由國際社會的主要成員之一繼續這麼做。」

他強調「英國有道義上的責任來回應」。拉布概述了一些計劃，如果有英國公司無意或故意從侵犯新疆維吾爾人人權的行為中獲利，或助長了這種行為，就會被禁止與政府合作。

他也預計加強英國的《現代奴隸制法案》，對不遵守透明度規則的企業進行罰款，並將該法案擴大到公共部門，對新疆周邊的出口管制進行「緊急審查」。

拉布告訴議員們，必須采取行動，確保英國企業供應鏈不會與「通往新疆拘留營大門」有關。

除了外交大臣在議會中發言，12日的聯合國安理會會議上，英國中東和北非事務國務大臣克萊弗利 (James Cleverly)批評中國以反恐為由，對新疆維吾爾族和其他少數民族采取「嚴厲和過度的措施」。

中國駐聯合國大使張軍反指英國在反恐鬥爭中實行雙重標准，並呼籲倫敦「停止干涉中國內政」，並稱相關指控是毫無根據的「政治攻擊」。

上周，英國零售商馬沙百貨(Marks & Spencer)誓言不使用來自新疆的棉花，因為時尚行業對其供應鏈的擔憂越來越大。

除了英國，加拿大也宣布對涉嫌使用新疆強迫勞動制造的商品實施類似禁令。加拿大外交部在一份聲明中對此議題表示「嚴重關切」，以禁令防止「全部或部分」使用強迫勞動制造的商品 「進入加拿大和全球供應鏈」。

脫歐後的英國與中國如何相處？

法新社報導，英國此舉與歐盟和中國12月達成的歐中投資協議形成鮮明對比。該協議批准了雙方重大投資，中國承諾向歐盟27個成員集團開放市場。

中國供應鏈中普遍存在強迫勞動的說法使得該協議備受爭議，並使歐盟與其他試圖制衡中國野心的盟友脫節，例如美國、澳大利亞和英國等。

英國去年1月脫離歐盟，從今年1月1日起不再受其規則約束。法新社報導，脫歐後的英國更加注重全球布局，包括對侵犯人權者進行有針對性的制裁。而到目前為止，從俄羅斯、沙特阿拉伯到朝鮮，英國已經展開對個人和團體的相關制裁。

在強迫勞動議題上，由於新疆出產世界上近四分之一的棉花，倫敦也擔心國內紡織業使用的新疆商品涉及強迫勞動。

法新社和路透社報導，聯合國專家稱，近年來至少有一百萬維吾爾人被關押在再教育營中。北京駁斥了這些指控，稱在發生一系列歸咎於穆斯林團體的襲擊事件後，北京開辦職業培訓中心，以打擊伊斯蘭激進主義。

鄒宗翰/張慈 (法新社、路透社)

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