加拿大檢察官：中國曾包機准備接孟晚舟回國

(德國之聲中文網) 華為財務長孟晚舟1月12日以擔憂感染新冠病毒為由，要求加拿大引渡法庭放寬保釋條件。在保釋條件變更聆訊上，檢察官稱一架波音777曾在去年五月孟晚舟案關鍵裁決前夕，被中國政府包機待命，准備帶孟晚舟回國。

去年5月，孟晚舟的律師對情況樂觀，相信孟晚舟會重獲自由。在裁決之前，孟晚舟與同事們感到前景樂觀，還共同在法庭階梯上拍了一張「勝利」照。然而5月27日的裁決結果卻對孟晚舟不利，孟晚舟的引渡案因此繼續。

此外，加拿大檢方12日在法庭上與孟晚舟丈夫交叉詰問時表示，去年5月當加拿大正准備對孟晚舟案進行關鍵裁決時，中國南方航空曾有一架波音777飛機被包機待命，假使裁決結果對孟晚舟有利，便准備把孟晚舟接回中國。

《南華早報》報導，加拿大檢察官吉布卡斯裡(John Gibb-Carsley)在法庭上表示，該波音777是由中國領事館包下，且該飛機載客量達360人。

在12日的聽證會上，檢察官吉布卡斯裡詢問孟晚舟丈夫劉曉棕:「如果法庭作出對你的妻子孟晚舟而言成功的裁定，你是否知曉任何讓她返回中國的安排?」劉曉棕說:「是。」

檢查官進一步追問:「你是否知曉中國領事館成員涉入安排這架包機?」劉曉棕回答:「我不知道。」

害怕感染新冠 爭取放寬保釋條件

現年48歲的孟晚舟約兩年前在溫哥華機場被捕，為是否引渡到美國展開漫長的法律戰。孟晚舟在被捕後很快保釋，依據現行保釋條件，孟晚舟必須被軟禁在溫哥華的家中，遵守宵禁時間，要帶上全球定位系統監控腳鐐，日間也要接受私人保安監管。

現在辯方律師代孟晚舟請求當局允許她在非宵禁時間、無私人保安監管的情況下離開住所。但是法院認為孟晚舟有潛逃風險，也有龐大資源可以動用。

孟晚舟的丈夫劉曉棕在12日以證人身份出庭表示，孟晚舟害怕被她的保安人員傳染新冠病毒。他說孟晚舟有高血壓，也接受過甲狀腺癌手術，因此被傳染新冠病毒的風險較高。

劉曉棕說: 「我經常看到3名保安隨同我妻子搭車...而且每天可能是不同的3個人。」

然而，檢方質疑孟晚舟提出要求的動機，並告訴法院孟晚舟近期曾參加幾次短途旅行，其中一次是在聖誕節與14個人包下餐廳聚餐。此外她還去過購物旅行、在華為員工家裡開派對，而上述活動明顯違反防疫指引。

再者，在2020年5月孟晚舟案件關鍵裁決前夕，孟晚舟在溫哥華法院階梯拍攝的一張團體照當中，沒有人佩戴口罩。

孟晚舟的保釋條件變更聆訊預計周三結束，她的案件辯論則將在周五結束。

孟晚舟是中國科技大廠華為的財務長，也是華為創辦人任正非的女兒。孟晚舟在2018年因涉嫌違反美國對伊朗出口禁令，在溫哥華機場被捕。控方指控她對匯豐銀行隱瞞華為與子公司Skycom之間的關系，但孟晚舟始終否認指控。

孟晚舟被捕後，加拿大公民康明凱與邁克爾兩人被中國逮捕，自從2020年1月起便被禁止與加拿大代表會見，直到該年10月才恢復會見。

張慈/鄒宗翰 (路透社、法新社)

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】