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金與正駁斥軍演消息 批南韓刺探動靜：專做蠢事世界第一

香港01 / 梁凱怡／報導
勞動黨召開第八次全國代表大會。圖／朝鮮中央通訊社
勞動黨召開第八次全國代表大會。圖／朝鮮中央通訊社

朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》1月13日報道，朝鮮勞動黨第八次全國代表大會1月12日閉幕。勞動黨總書記金正恩提出進一步加強核戰爭威懾力，並竭盡全力增強軍事力量。黨中央副部長金與正同日批評南韓平壤閱兵儀式的「精密探測」。

金正思表示，「透過加速推動軍隊變得更加精銳和強大，我們需要他們做好充分準備，擔當好他們的角色，應對任何形式的威脅或突發情況」。

對於朝鮮經濟，金正恩提出「拚搏」實踐新國家經濟發展五年規劃。他指出，朝鮮社會主義成就的未來取決於如何推進八大期間所作的決定，包括國家經濟發展五年規劃。他也對獲推舉擔任黨總書記表達感激。

金正恩說，全體部門、全體單位應當探討新國家經濟發展五年規劃的具體課題和方法並嚴格落實。但金正恩沒有釋放對美、對韓資訊，也沒有公開黨中央委員會工作大會決定書草案。

勞動黨召開第八次全國代表大會。圖／朝鮮中央通訊社
勞動黨召開第八次全國代表大會。圖／朝鮮中央通訊社

金正恩胞妹金與正同日發表聲明，批評南韓密切監察朝鮮動態。她表示，「但奇怪的是，南韓聯合參謀本部大言不慚聲稱，『發現朝鮮10日深夜進行閱兵式的跡象』，『目前正在精密探測』。

金與正表示，朝鮮只是於首都舉行閱兵儀式，不是針對任何人進行軍演，也不是要發射什麼東西，「難道你們（南韓）真的無事可做，發動軍事機關『精密探測』人家喜事嗎？」

她形容，南韓人都是「百思不解的怪人」，指他們「專做逗人發笑的蠢事屬於世界第一」並強調「以後這些也得記賬算賬」。

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韓軍稱朝鮮10日深夜於平壤閱兵

文章授權轉載自《香港01》

金正恩 金與正 南韓 平壤

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