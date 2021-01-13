美裔律師關尚義談在港被捕

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（德國之聲中文網）關尚義（John Clancey），現年79歲，是美國公民、前神父，在去年北京加諸香港的《國安法》實施後被捕的首位外國人。

本周二（1月12日），新近獲保釋關尚義在其位於香港商業中心區的辦公室告訴法新社，過去，他常探訪被拘押人士，向他們提供法律咨詢，但現在，他卻第一次被遭警方逮捕、關押。

關尚義是上周被當局以涉嫌參與“顛覆”活動逮捕並拘押的55人中的一個。顛覆罪是新的國安法中的一項罪名。關尚義周二向法新社表示：“我非常驚訝。但不慌張，不害怕。”他吟誦了一福音詩句：“完美的愛中無懼怕”。

關尚義如此篤信聖經並不讓人驚訝。他是香港天主教社區的知名人士、著名維權律師。他辦公室內的一個杯子上印有源自羅馬書上的一句話：“上帝最愛你”。

強硬派們自然專注於他的美國公民身份。其實，他早已離開美國。當他最後一次在美生活時，總統還是林登·約翰遜。

和眾多國際長期移民一樣，關尚義認為自己是香港人。

1968年，他第一次來到香港，身份是天主教傳教士。他立刻迷上了這個地方。1985年，他放棄神父身份，與屠凌珠（屠凌珠）結為連理，並加入了以致力於維護“pro-bono”（為了公共利益）和人權活動的一個有名的律師所。隨著歲月的流逝，他掌握了以粵語為基礎的香港方言。

他否認任何關於他“鼓吹美國價值，或從一個美國人的視角出發看問題”的說法。不過，他不否認，他致力於百萬港人爭取實現的符合現代國際標准的民主。

關尚義無法說出他何以會被捕。但他曾擔任維權組織“民主動力”司庫，這或可解釋警方會什麼會抓他。

他對法新社表示，對自己從反對越戰到為香港實現民主發聲的長期歷史毫不後悔。他說，他這麼做是出於對作為個人的人類的愛，出於對受到社會不公的人們的愛。

關尚義說，他不打算離開香港，即使有這一打算，他也走不成，——警方扣押了護照。他還說，盡管受到北京強加的國安法的壓力，他對香港獨立司法系統仍有信心。

關尚義指出，香港法院會考慮國際認可的權利——這些權利與生俱來，以及國家安全法能否抹殺它們。北京稱，為恢復“穩定”，國家安全法是必要的。與新冠防疫戰相交迭，禁止公共集會，該法當然在剿滅上街抗議方面派上了用場。

不過，關尚義預言，為鉗制人民開口，北京需要花上一代人的時間。他對法新社說，“我想，人民會找到一條路，就像他們從前做過的那樣。人道精神永在。”

他呼籲中國內地人，“更好地理解”港人，找到與750萬香港居民政治對話的某種渠道。他說：“我想，此時此刻，對人民來說，重要的是保持希望，保持對未來的信心。”

凝煉/苗子（法新社）

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