菅義偉熱線比爾蓋茲：東京奧運一定堅持到底

日本宣布首都圈二度進入緊急狀態，且範圍將擴大，讓延至今年七月登場的東京奧運又增加變數。不過，日本媒體報導，日本首相菅義偉上午電話熱線微軟創辦人比爾蓋茲，對新冠肺炎防疫交換意見，菅義偉在電話中告訴對方，一定堅持到底。

日媒時事通訊、共同社等報導，菅義偉上午與比爾蓋茲電話會談，雙方熱線約15分鐘。

比爾蓋茲在電話中表達了對東京奧運的期待，認為東京奧運、帕拉林匹克運動會的順利舉辦，是向全球傳達克服病毒的重大訊息；菅義偉也回應，日方一定會堅持到底。雙方對於開辦奧運，向發展中國家提供疫苗的重要性也達成共識。

比爾蓋茲夫婦資助成立慈善團體比爾與美琳達·蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），對於新冠肺炎防疫提供了許多資金協助。比爾蓋茲電話中也表達了對「東京營養峰會2020」的期待。「東京營養峰會2020」由日本政府與聯合國糧食及農業組織（FAO）共同舉辦，原本預定去年12月舉行，受到新冠肺炎影響延到今年。

此外，朝日新聞報導，東京奧運組委會會長森喜朗今天在內部新春團拜時表示，「春天不會永不到來。讓我們一同努力突破最大難關。」對於當前新冠毅情升溫，擔心奧運賽事風險的聲音高漲，森喜朗表示，如果他有所躊躇、遲疑，它將影響一切。無論如何，必須往前推進。除了按計畫進行之外，沒有別的答案。

朝日新聞指出，根據該社去年12月的民調，對於是否贊成東京奧運7月舉行，只有30%民眾表示贊成，32％認為應該中止，33%認為應該再次延期。但隨著日本政府在1月7日宣布首都圈再度進入緊急狀態，網路上輿論對舉辦東奧的質疑聲又跟著升高。