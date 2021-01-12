快訊

陳時中公布本土2例部分足跡 星巴克、五金行包含在內

入冬爆院內感染預言成真 陳時中：染疫兩醫護為本土病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菅義偉熱線比爾蓋茲：東京奧運一定堅持到底

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
日本宣布首都圈二度進入緊急狀態，讓已延至今年七月登場的東京奧運又增加變數。歐新社
日本宣布首都圈二度進入緊急狀態，讓已延至今年七月登場的東京奧運又增加變數。歐新社

日本宣布首都圈二度進入緊急狀態，且範圍將擴大，讓延至今年七月登場的東京奧運又增加變數。不過，日本媒體報導，日本首相菅義偉上午電話熱線微軟創辦人比爾蓋茲，對新冠肺炎防疫交換意見，菅義偉在電話中告訴對方，一定堅持到底。

日媒時事通訊、共同社等報導，菅義偉上午與比爾蓋茲電話會談，雙方熱線約15分鐘。

比爾蓋茲在電話中表達了對東京奧運的期待，認為東京奧運、帕拉林匹克運動會的順利舉辦，是向全球傳達克服病毒的重大訊息；菅義偉也回應，日方一定會堅持到底。雙方對於開辦奧運，向發展中國家提供疫苗的重要性也達成共識。

比爾蓋茲夫婦資助成立慈善團體比爾與美琳達·蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），對於新冠肺炎防疫提供了許多資金協助。比爾蓋茲電話中也表達了對「東京營養峰會2020」的期待。「東京營養峰會2020」由日本政府與聯合國糧食及農業組織（FAO）共同舉辦，原本預定去年12月舉行，受到新冠肺炎影響延到今年。

此外，朝日新聞報導，東京奧運組委會會長森喜朗今天在內部新春團拜時表示，「春天不會永不到來。讓我們一同努力突破最大難關。」對於當前新冠毅情升溫，擔心奧運賽事風險的聲音高漲，森喜朗表示，如果他有所躊躇、遲疑，它將影響一切。無論如何，必須往前推進。除了按計畫進行之外，沒有別的答案。

朝日新聞指出，根據該社去年12月的民調，對於是否贊成東京奧運7月舉行，只有30%民眾表示贊成，32％認為應該中止，33%認為應該再次延期。但隨著日本政府在1月7日宣布首都圈再度進入緊急狀態，網路上輿論對舉辦東奧的質疑聲又跟著升高。

東京奧運 新冠肺炎 比爾蓋茲 菅義偉

延伸閱讀

東京奧運若辦不成 北京冬奧也剉咧等

美科技7巨頭大飆漲 特斯拉股價翻9倍

比爾‧蓋茲：有了新冠三突破 明年可望會更好

對抗新冠肺炎 比爾蓋茲基金會再捐2.5億美元

相關新聞

親自掃地還見囚犯！泰王訪愛妃詩妮娜「曾服刑監獄」

泰國電視台近日播出一支新紀錄片，顯示泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）展現親民形象，在愛妃詩妮娜（...

加拿大參謀總長籲西方制定大戰略 防北京對台動武

加拿大參謀總長范斯（Jonathan Vance）表示，西方國家須制定「大戰略」以對抗中國及俄羅斯的擴張主義；西方也需備...

南韓官員赴伊朗協商 伊朗：解凍70億美元資金才放船

在伊朗於敏感的荷莫茲海峽水域附近扣留一艘懸掛韓國國旗的油輪數天後，韓國、伊朗兩國的外交部副部長在德黑蘭會面。但伊朗要求韓...

737客機墜毀爪哇海 印尼為何成為亞洲搭機最危險國家？

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）編號SJY182班機9日冒著大雨從首都雅加達起飛後不久失聯，墜毀於爪哇海，機上62人無人生還。確切失事原因依然不明，要等取回黑盒子判讀後才會明朗。 這起事件讓印尼的飛安紀錄再度被放大檢視。航空安全網數據指出，印尼自1945年起發生過104起民航飛安事故、導致2353人罹難，是「在亞洲搭機最危險的國家」。

菅義偉熱線比爾蓋茲：東京奧運一定堅持到底

日本宣布首都圈二度進入緊急狀態，且範圍將擴大，讓延至今年七月登場的東京奧運又增加變數。不過，日本媒體報導，日本首相菅義偉...

珍貴影像曝光！美冷戰間諜衛星監測地球變遷 中情局女科學家首揭密

中情局、女科學家、間諜衛星，這個故事引人入勝也令人讚嘆。現年70歲的美國中情局退休科學家薩爾，近日接受紐約時報訪問，首度披露她曾利用美國間諜衛星「日冕衛星」在1960到1972年間拍攝的影像，協助進行環境偵查，但她追查的不是其他國家的飛彈或核武技術，而是地球變遷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。