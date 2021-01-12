土耳其傳教士遭控性侵獲判1075年！聲稱擁1000個女友

土耳其伊斯蘭教電視傳教士兼作家歐克塔（Adnan Oktar）11日被判入獄1000多年，罪名包括性虐、詐欺、創立和領導犯罪組織等。

歐克塔擁有自己的電視頻道A9，並主持有關伊斯蘭教價值觀的脫口秀節目。有時，該電視台還會播送歐克塔與被他稱為「小貓」的年輕女子共舞，並與被他稱為「獅子」的年輕男子合唱。

歐克塔於2018年7月被警方逮捕，此案約有200多名嫌犯正在受審，其中78人已被拘押。

歐克塔與他組織的其他13名成員共被判處9803年又6個月徒刑。歐克塔本人共犯下10項罪名，被判處1075年又3個月徒刑。

去年12月，歐克塔向主審法官說，他擁有近1000名女友。他在去年10月的另一場聽證會上說，「我心中充滿了對女性的愛。愛是人類的天命，也是伊斯蘭教的天命。我非常強大」。

在審判中，一名化名CC的女性受害者向法庭指證，歐克塔多次性侵她和其他女性，且還逼迫其中一些女子服用避孕藥。

警方在歐克塔家中搜出6.9萬粒避孕藥，當在法庭上被問及此事時，歐克塔說，這些避孕藥是用來「治療皮膚病和月經失調」。

歐克塔1970年代末期開始創立追隨者團體，此前曾因包括創立犯罪集團等指控而面臨一系列審判，但都無罪釋放。

根據歐克塔網站，他寫過300多本書，被翻譯成73種語言，其中包括以他筆名哈倫．葉海雅（Harun Yahya）寫的一本書籍，他在該書中辯稱，達爾文進化論是全球恐怖主義的根源。