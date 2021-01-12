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德國總理默克爾：推特封閉特朗普「有問題」

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圖／德國之聲中文網
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（德國之聲中文網）對於美國總統特朗普推特帳號被封一事，德國總理默克爾表達了批評立場。政府發言人塞伯特（Steffen Seibert)周一在柏林表示：「言論自由是具有核心意義的基本權利。對這項基本權利做出限制時，必須基於法律並遵循立法者限定的框架，而不應基於一個社交平台管理層的決定。」他表示，基於上述理由，德國總理默克爾認為，推特永久封閉特朗普總統帳號的做法是「有問題的」。

塞伯特同時也表示，在避免仇恨、謊言以及煽動暴力的言論「毒化」政治對話方面，社交媒體運營者具有極大的社會責任。因此，社交媒體絕不應對上述言論視而不見，過去幾個月來，對相關言論進行特別標識的做法，就是值得稱道的。

推特管理層永久性封閉了美國總統特朗普的帳號，以回應上周三發生的沖擊國會事件。周末開始，特朗普的個人推特帳號已經無法打開。美國總統的官方帳號@potus下，也已無法查閱推文。

過去幾年當中，擁有近九千萬粉絲的特朗普推特帳號一直是其重要的發聲平台。在迄今為止的總統任期內，特朗普幾乎每天都會發出多條推文。上周四，臉書和Instagram也宣布封閉了特朗普的帳號。

推特封號事件也引起了歐盟的關注。歐盟專員布雷頓（Thierry Breton）表示，華盛頓的沖擊國會事件，應當成為社交媒體管理政策的一個轉折點。布雷頓在Politico網站撰文指出：「如同當年911事件成為安全政策轉折點一樣，20年後的今天，我們也將成為民主體制下網絡平台一場根本性變化的見證人。」

布雷頓認為，上周的沖擊國會事件以及此前的一系列發展已經充分證明，網絡平台在政治生活中所扮演的重要角色已經變得毫無懸念。「這些平台已經無法否認他們的社會責任。」而永久性封閉特朗普帳號就是一個明顯的例證。

法國經濟部長布魯諾‧勒梅爾（Bruno Le Maire）則表示，不應當讓私人企業來做出是否封閉帳號的決定。勒梅爾對法國媒體表示，推特居然能夠做出這樣的決定，令他感到「震驚」。他表示：「美國國會遭到沖擊是特朗普先生的謊言引發的。」他認為，這一系列事件都是對「民主的進犯」。

但他同時也表示，「網絡寡頭也同樣對美國和民主構成了威脅。」他說，對網絡平台的管理，不應當由「網絡巨頭」來承擔，因為這是國家和司法機構的任務。

達揚 / 苗子 （基督教福音通訊社，路透社）

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