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川普被封鎖帳號！網友很嗨，但臉書、推特真有權力這麼做？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
臉書執行長祖克柏。 路透
臉書執行長祖克柏。 路透

你願意被臉書消音嗎？近日，川普成為臉書、推特公然封鎖的第一個公眾人物。撇除川普的爭議言行，或許該問的是，科技巨頭有封鎖特定人言論的權力嗎？你會不會是下一個被封鎖的人？

6日，美國國會正舉行聯席會議，以認證美國新任總統與副總統，但川普的「拯救美國」演說，鼓動川粉們群起攻佔國會，甚至傳出槍擊事件。同時，社群媒體也大動作暫時封鎖川普的帳號。

社群巨頭包含推特（Twitter）、臉書（Facebook）、Instagram、YouTube 皆紛紛以「違反平台規範」、「可能助長、而非消弭持續暴力的風險」等理由，暫時封鎖川普帳號。

8日，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）發文表示：「我們認為，在此期間允許總統繼續使用我們服務的風險實在太大了。因此，我們將無限期延長封鎖總統川普的Facebook和Instagram帳號，至少在未來兩周內會持續封鎖，直至完成政權和平轉移。」

根據《紐約時報》報導指出，提供超過100萬名商家的電商Shopify，以「助長威脅或縱容暴力的組織或人員」為由，關閉兩間由川普集團和川普競選團隊所經營的商店。

早在大選期間，社群巨頭就曾介入

回顧2020年美國大選，這並非社群巨頭首次介入政治。

去年10 月，美國保守派的八卦小報《紐約郵報》爆料，拜登次子杭特．拜登（Hunter Biden）的貪腐醜聞相關報導刊出後，臉書（Facebook）與推特（Twitter）皆以「假新聞涉擾亂大選」為由，降低相關訊息傳遞，或禁止用戶轉貼新聞，減少指控拜登次子的貼文出現。

而當期《經濟學人》則透過〈社群媒體與自我審查的鬥爭〉一文則表示，人工智慧能夠幫助科技巨頭們刪除多數的違規內容，像是臉書在2018-2020年內，刪除仇恨言論的員工人數增加十倍，每日停用約1700萬個假帳號，這個數字大約是三年前的兩倍多。但當科技巨頭刪除更多的貼文，他們是否做出正確的選擇？

引人玩味的是，臉書、推特敢公然封鎖川普帳號，其實有法令撐腰。

美國的「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條，就保護科技公司等網路平台經營商的內容審查免責權。也就是，社群平台不須因審查用戶所張貼的內容，像是侵權資訊或不當內容，而受到責罰。

先前，川普就曾經對通訊端正法大表不滿，直指該法縱容社群媒體戕害言論自由。

社群時代下，民主受到威脅了嗎？

或許大家認為川普作此主張，只是怕自己不能再自由於社群上發表意見。但其實，美國社會一直有制衡科技巨頭的討論，也擔憂社群媒體過大的權力，已化為失控的政治影響力，直接或間接地危害民主。

去年7月，Google、臉書等科技&社群平台大咖，就接連遭美國政府指控違反「反壟斷法」，並要求回應社群用戶的隱私疑慮。

以「歷史終結論」聞名的美國重量級政治學家福山（Francis Fukuyama），近期在《Foreign Affairs》雜誌刊登〈如何從科技中拯救民主 〉一文表示「科技巨頭的真正危險不在於它們扭曲市場，而是他們威脅民主。」

福山更進一步表示，科技巨擘威脅民主不僅是因為他們擁有強大的經濟實力，還因為它們對政治傳播擁有龐大的掌控權，並主導著訊息的傳播和政治動員的協調，「這對運作良好的民主制度構成了獨特的威脅。」

未來拜登政府上任後，該如何解決科技巨頭持續壟斷言論市場、威脅民主的的現象？而修改「通訊端正法」第230條，恐怕不是唯一解方。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.1.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

川普 社群媒體 拜登 紐約時報

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